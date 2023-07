Calor extremo nos EUA faz crescer casos de desmaios e queimaduras na pele

CB Correio Braziliense

Os prontos-socorros estão enchendo de pessoas que encostam em superfícies no meio da rua e se queimam - (crédito: AFP)

A intensa onda de calor no hemisfério norte está fazendo diversas pessoas desmaiarem e se queimarem ao encostar no asfalto quente, nos Estados Unidos. Funcionários dos prontos-socorros dos estados do Arizona e de Nevada relataram um aumento nos casos de queimaduras na pele após as temperaturas atingiram os três dígitos — no grau Fahrenheit — e permaneceram altas por semanas.

De acordo com o Yahoo, as queimaduras no corpo costumam ocorrer quando as pessoas caem ou desmaiam em calçadas ou no asfalto — que estão extremamente quentes pelo sol. Durante ondas de calor intensas, como as que vêm ocorrendo no sudoeste dos EUA, até mesmo o contato com essas superfícies por curtos períodos de tempo pode causar sérios danos.

"As queimaduras podem ser muito graves e desfigurantes a ponto de ser necessário fazer o que se chama de enxerto de pele, em que se retira a pele de outras partes do corpo para cobri-la", disse a Dra. Kara Geren, médica de emergência da Valleywise Health em Phoenix.

Durante a última semana, pelo menos 10 pessoas foram tratadas por queimaduras de contato com o solo Phoenix, no Arizona. A médica também alertou que os moradores de rua são mais suscetíveis às queimaduras em momentos de calor extremo.

No ano passado, o Arizona Burn Center tratou 85 casos de queimaduras relacionadas ao calor de junho a agosto, de acordo com um relatório divulgado no mês passado pela Valleywise Health. Alguns desses pacientes foram admitidos com temperaturas corporais superiores a 42º C, e sete pessoas morreram em decorrência de seus ferimentos, informou o hospital.

Durante o último fim de semana, quando as temperaturas atingiram o pico em todo o sudoeste dos EUA, os funcionários do escritório de Las Vegas do Serviço Nacional de Meteorologia mediram as temperaturas em diferentes superfícies.

Por exemplo, uma calçada de pedra na sombra registrava 115,1 F (46,2 °C), mas chegava a 155,8 F (68,7 °C) ao sol. Enquanto o asfalto à sombra registrava 128,4 F (53,5 °C), o mesmo tipo de superfície ao sol chegava a quase 158 F (70 °C).