Direita vence eleições na Espanha, mas não consegue maioria para governar

CB Correio Braziliense

Apoiadores do Partido Popular comemoram resultado das eleições legislativas nas ruas da Espanha - (crédito: OSCAR DEL POZO/AFP)

O Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, venceu as eleições gerais da Espanha neste domingo (23). Com 96% das urnas apuradas, o partido de direita conseguiu 136 cadeiras e lidera pleito.

Em segundo está o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual presidente Pedro Sanchez, com 122 deputados. Já o Vox, liderado por Santiago Abascal, partido de extrema direita, despencou e alcançou apenas 33 cadeiras (19 a menos que nas eleições de 2019). Por último ficou o Sumar/Podemos, de esquerda com 31 cadeiras, representado por Yolanda Diaz.

Mesmo na ponta da eleição, o PP não conseguiu o número mínimo de parlamentares para conseguir governar. Segundo o sistema eleitoral espanhol, cada legenda precisava eleger 176 deputados federais.



A legenda de Núñez precisa de pelo menos 40 cadeiras para conseguir a maioria para governar, e para isso, pode fazer aliança com outros partidos. Havia a possibilidade de uma aliança com o Vox. No entanto, mesmo com um acordo firmado, ainda faltariam sete cadeiras para o PP conseguir governar.

Sem maioria viável entre os partidos, a Espanha pode ser forçada a organizar novas eleições nos próximos meses. A tendência é que isso ocorra, uma vez que a esquerda representada por PSOE e Sumar também não devem chegar a acordo.