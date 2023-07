Greta Thunberg é multada por desobedecer polícia durante manifestação

CB Correio Braziliense

Thunberg foi acusada de se recusar a cumprir as ordens da polícia para se retirar durante o protesto - (crédito: INA FASSBENDER / AFP)

Após descumprir ordens policiais durante um protesto no sul da Suécia no mês passado, a ativista ambiental Greta Thunberg foi multada. Ela compareceu a um tribunal sueco nesta segunda-feira (24/7).

Perante o tribunal, Thunberg admitiu que fez parte do protesto e desobedeceu à ordem policial, mas se declarou inocente, dizendo que estava agindo por necessidade.

A multa aplicada à ativista será baseada em sua na renda declarada. O tribunal não detalhou, porém, quanto ela irá pagar à justiça.

O protesto

De acordo com o jornal local Sydsvenskan, Greta Thunberg e outros ativistas foram detidos depois de interromperem o tráfego no terminal de petróleo do porto de Malmö, na Suécia, em 19 de junho deste ano.

