Daniel Noboa é candidato a presidente do Equador - (crédito: Reprodução/Facebook)

Um tiroteio interrompeu um comício de Daniel Noboa, candidato à presidência do Equador, na cidade de Durán, na tarde desta quinta-feira (17/8). O episódio ocorre em meio a uma grave crise política no país, evidenciado após o assassinato do candidato a presidente Fernando Villavicencio, no último dia 9, e do líder partidário Pedro Briones, na segunda-feira (14).

Segundo informações do jornal Expreso, do Equador, Daniel Noboa não foi atingido pelos disparos. Todos no local se agacharam e a equipe de segurança do candidato o retirou do local.

A polícia do Equador disse que verificou o local e descarta que tenha ocorrido um atentado contra o candidato.

As eleições para presidência do Equador estão marcadas para o próximo domingo (20).