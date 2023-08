Attenzione pickpocket: autora da expressão é furtada na Itália

Raphaela Peixoto*

Monica Poli registra possíveis furtos, sempre usando as frases "Attenzione, pickpocket!". Os vídeos são publicados no perfil do 'Cittadini Non Distratti' (Cidadãos Não Distraídos, em português) em que ela faz parte - (crédito: Reprodução/Tiktok)

A vereadora italiana de extrema direita Monica Poli, que viralizou no TikTok por alertar turistas em Veneza sobre furtos de objetos pessoais feitos por grupos de ladrões disfarçados, foi furtada na cidade. A informação foi divulgada no jornal local Corriere Del Veneto.

De acordo com o veículo, um homem arrancou o celular das mãos da vereadora quando ela caminhava por uma praça da cidade, em um momento de distração. A imprensa local levanta a hipótese de que o roubo à Poli foi uma retaliação, uma vez que ela registra o rosto dos supostos criminosos nos vídeos que grava para afugentar os grupos que ela acusa de furtar pessoas sorrateiramente.

Até o momento em que essa matéria foi publicada, nem Poli, nem o movimento em que ela faz parte, o Cittadini Non Distratti (Cidadãos Atentos, em português), que se dedica a alertar pedestres sobre ladrões, se pronunciaram. A polícia de Veneza também não comentou o caso.

Attenzione pickpocket!

A frase que Monica Poli grita nos vídeos, "Attenzione pickpocket!" ficou famosa após vídeos do perfil do grupo Cittadini Non Distratti se tornarem virais nas últimas semanas nas redes sociais.

Com mais de 383 mil seguidores e 11 milhões de curtidas, os vídeos ultrapassam 10 milhões de visualizações. A expressão equivale a batedores de carteira, no português. Ou seja, ao gritar a expressão, ela alerta turistas e moradores da cidade sobre a presença de pessoas que furtam objetos de maneira discreta.

A maioria dos batedores de carteiras registrados pelo perfil são mulheres, jovens, bem vestidas, usando bolsas ou mochilas grandes. Ao serem flagradas, elas correm cobrindo o rosto para não serem identificadas.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza