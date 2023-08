O fracasso de missão lunar russa após colisão de sonda

Aoife Walsh e Will Vernon - Da BBC News em Londres e em Moscou

Luna-25 decolou do extremo leste da Rússia em 11 de agosto - (crédito: Reuters)

A espaçonave não tripulada Luna-25, da Rússia, teve uma colisão na Lua depois de girar fora de controle, disseram autoridades.

Tratava-se da primeira missão lunar da Rússia em quase 50 anos.

A nave deveria ser a primeira a pousar no pólo sul da Lua, mas falhou depois de encontrar problemas ao se mover para sua órbita pré-pouso.

A missão foi criada para explorar uma parte da Lua que os cientistas acham que poderia conter água congelada e elementos preciosos.

A Roscosmos, corporação espacial estatal da Rússia, disse na manhã de domingo que havia perdido contato com a Luna-25 pouco depois das 7h57 de sábado (19/8).

Informações preliminares mostraram que a sonda de 800 kg "deixou de existir como resultado de uma colisão com a superfície da Lua", afirmou em comunicado.

A entidade disse que uma comissão especial investigaria por que a missão falhou.

A perda de Luna-25 é um golpe para a Roscosmos. O programa espacial civil da Rússia está em declínio há vários anos, já que o financiamento estatal é cada vez mais direcionado para os militares.

A Rússia estava na corrida ao pólo sul da Lua contra a Índia, cuja espaçonave Chandrayaan-3 está programada para pousar lá na próxima semana.

Assim que o Chandrayaan-3 pousar, levará algumas horas para que a poeira baixe antes que o rover de seis rodas percorra as rochas e crateras na superfície da Lua, coletando dados e imagens cruciais para serem enviados de volta à Terra para análise.

A área da superfície do pólo sul da Lua que fica permanentemente na sombra é muito maior do que no pólo norte da Lua, o que torna mais provável encontrar água lá.

A Roscosmos reconheceu que a missão Luna-25 era arriscada e poderia falhar. A nave foi lançada do Cosmódromo de Vostochny, no extremo leste da região de Amur, na Rússia, em 11 de agosto, e entrou com sucesso na órbita da lua na quarta-feira desta semana.

Esperava-se que a missão fizesse história ao fazer um pouso suave na segunda ou terça-feira, poucos dias antes do pouso indiano.

Nenhum país jamais pousou no polo sul da Lua antes, embora tanto os EUA quanto a China tenham pousado suavemente na superfície da Lua.

