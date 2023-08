Nick Bourne e PA Media - BBC News

A família de ex-premiê britânico que prepara pedido de desculpas por passado escravocrata - (crédito: Getty Images)

No Reino Unido, a família do primeiro-ministro da era vitoriana William Gladstone planeja viajar ao Caribe para se desculpar pelo papel histórico que um ancestral desempenhou no comércio de escravos.

William era filho de John Gladstone, um dos maiores proprietários de pessoas escravizadas nas Índias Ocidentais Britânicas.

Charlie Gladstone, tataraneto de John, disse que "se sentiu absolutamente doente" quando descobriu o passado escravocrata de sua família. "Não temos desculpas para o que ele fez", disse.

A casa ancestral da família é a propriedade de Hawarden, no País de Gales.

Charlie Gladstone deve viajar para a Guiana, na América do Sul, com outros cinco membros da família para pedir desculpas pelos atos de John, segundo a publicação britânica The Observer.

Eles também pretendem pagar indenizações para financiar mais pesquisas sobre o impacto da escravidão.

Quem foi John Gladstone?

John Gladstone era um comerciante escocês que fez fortuna como plantador de açúcar demerara e mantinha centenas de escravizados trabalhando em plantações na década anterior à emancipação.

A rebelião de 1823 em Demerara, uma colônia britânica que mais tarde se tornou parte da Guiana, começou em uma das plantações de Gladstone, com alguns historiadores argumentando que a repressão violenta teve um papel importante no fim da escravidão.

Depois que a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias na América, em 1833, John recebeu o maior pagamento de compensação feito pela Comissão de Compensação de Escravos, cerca de 93 mil libras, o equivalente a cerca de 10 milhões de libras hoje (ou mais de R$ 60 milhões)

Em 1831, William Gladstone, que foi primeiro-ministro liberal em quatro ocasiões no século 19, usou seu primeiro discurso na Câmara dos Comuns para argumentar a favor da compensação para proprietários de escravos.

No entanto, em 1850, sua família disse que ele era um "homem mudado", com o ex-líder descrevendo a escravidão como "de longe, o crime mais sujo que mancha a história da humanidade".

Charlie Gladstone disse ao The Observer: "John Gladstone cometeu crimes contra a humanidade. Isso é absolutamente claro. O melhor que podemos fazer é tentar tornar o mundo um lugar melhor e uma das primeiras coisas é pedir desculpas por ele. Ele era um homem vil. Ele era ganancioso e dominador. Não temos desculpas para o que ele fez."