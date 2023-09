Danilo Cavalcante: recompensa por brasileiro foragido sobe para R$ 120 mil

Danilo Cavalcante está armado, diz polícia - (crédito: Polícia da Pensilvânia) BBC Geral

Autoridades americanas aumentaram em US$ 5 mil (R$ 25 mil), para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil), a recompensa por informações que levem à captura do brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos pelo assassinato da ex-namorada, e foragido há 12 dias.

A polícia informou que ele está armado. Também recomendou a moradores que "tranquem portas e janelas" e não saiam de casa.

"A PSP (Polícia do Estado da Pensilvânia) persegue Danilo Cavalcante na zona de Ridge Rd/Coventryville Rd/Daisy Point Rd em South Coventry Township, no Condado de Chester. Os moradores da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa. Não se aproxime [do foragido]. Ligue para o 911 (número de emergência) se ele for avistado", informou a polícia da Pensilvânia na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

PSP is pursuing Danelo Cavalcante in the area of Ridge Rd/Coventryville Rd/Daisy Point Rd in South Coventry Twp., Chester Co. He is armed. Residents in the area are asked to lock all doors and windows, secure vehicles, and remain indoors. Do not approach. Call 911 if seen. — PA State Police (@PAStatePolice) September 12, 2023

Nesta segunda-feira (11/9), a caçada ao brasileiro, que envolve mais de 400 agentes municipais, estaduais e federais, além de helicópteros e drones, chegou ao 12º dia.

Cavalcante, que foi condenado por assassinato de sua ex-namorada, Débora Brandão, em 2021, escapou da prisão do condado de Chester, em West Chester, no estado americano da Pensilvânia, na manhã do dia 31 de agosto.

Ele escalou paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura (veja vídeo abaixo). Sua fuga viralizou nas redes sociais e virou notícia ao redor do mundo.

Cavalcante foi visto diversas vezes desde então, por testemunhas e por câmeras de vigilância.

A polícia também chegou a impor um toque de recolher em partes da cidade de East Nantmeal enquanto revistava a área, informou a emissora americana CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.

Um morador disse que houve troca de tiros entre Cavalcante e a polícia, quando ele invadiu sua casa e roubou uma arma.

Roubo de van e mudança de aparência

No fim de semana, as autoridades disseram que Cavalcante roubou uma van e a usou para escapar do perímetro policial na semana passada. Ele dirigiu até as casas de duas pessoas diferentes descritas como seus ex-colegas de trabalho em bairros próximos.

Em entrevista a jornalistas, o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, alertou que qualquer pessoa que pudesse ter "oferecido assistência ou que esteja pensando em ajudar Cavalcante de alguma forma" será punida pela Justiça "totalmente por essas ações."

"Se você decidir nos ajudar, poderá ter direito a parte ou a totalidade da recompensa que foi oferecida pela captura de Cavalcante", acrescentou Bivens.

O condado de Chester aumentou a recompensa em US$ 5 mil nesta segunda-feira por qualquer informação que leve à prisão de Cavalcante, elevando o valor total para US$ 25 mil, disse Bivens.

Inicialmente, esse valor era de US$ 10 mil e já havia sido elevado para US$ 20 mil.

Cavalcante roubou no sábado (9/9) uma van, que as autoridades descobriram abandonada em East Nantmeal Township mais tarde naquela noite, disse Bivens em entrevista a jornalista na tarde de domingo (10/9).

Os investigadores encontraram as chaves deixadas dentro do veículo e determinaram que o fugitivo usou a van, disse Bivens.

Por volta das 21h, Cavalcante tentou entrar em contato com um antigo colega de trabalho e pediu para se encontrar com ele, mas a pessoa não respondeu, segundo Bivens.

O vídeo, feito pela câmera da campainha mostra um homem que se acredita ser Cavalcante, mas sem barba e bigode, levando a polícia a informar que o brasileiro havia mudado a aparência.

Cerca de uma hora depois, Cavalcante compareceu à residência de uma segunda ex-colega de trabalho, que ligou para uma amiga e notificou a polícia estadual sobre a inesperada visita.

A irmã de Cavalcante foi detida no domingo. Depois de se recusar a ajudar na busca policial, Bivens disse que ela foi detida por ultrapassar o prazo de validade do visto.

"Ela enfrenta um processo de deportação", disse ele na segunda-feira.

Crime nos EUA

Em 2021, segundo autoridades, Cavalcante se aproximou da ex-namorada Débora Brandão, que estava com os dois filhos, agarrou-a pelos cabelos, "jogou-a no chão e esfaqueou-a 38 vezes em praticamente todos os órgãos vitais… fazendo-a sangrar até a morte", disse o gabinete da promotora distrital do condado de Chester em uma postagem no Facebook.

Os filhos de Brandão, de sete e quatro anos na época, correram para pedir ajuda aos vizinhos, e Cavalcante fugiu, acrescentou a promotoria.

Ele foi preso várias horas depois no estado americano da Virgínia.

A polícia da cidade de Schuylkill foi enviada à casa por volta das 16h17 do dia do assassinato e encontrou Brandão no chão "com múltiplas facadas no peito", disse o gabinete da promotora.

Uma vizinha tentou realizar primeiros socorros em Brandão enquanto esperavam a chegada dos serviços médicos de emergência, mas ela foi declarada morta em um hospital pouco depois.

Brandão havia entrado com um mandado de prevenção de abuso contra Cavalcante em dezembro de 2020, segundo o inquérito policial.

A ordem de restrição mostra que ele tinha histórico de agressões a Brandão e já havia apontado uma faca para ela.

Em 16 de agosto de 2023, Cavalcante foi condenado por homicídio, segundo o Ministério Público dos EUA, e poucos dias depois, condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Os advogados de Cavalcante disseram aos jurados durante o julgamento que ele foi provocado e "agredido" quando atacou Brandão.

Em entrevista a jornalistas na quinta-feira, a promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan afirmou que a família de Brandão está aterrorizada e preocupada com sua segurança.

"Eles estão aterrorizados. Não saem de casa e estão barricados, muito preocupados com sua segurança", disse ela.

Segundo Ryan, uma investigação está em curso para entender como Cavalcante conseguiu fugir da prisão.

Cavalcante também é procurado por assassinato no Brasil ocorrido em Tocantins em 2017.

Ele é réu no caso do homicídio em que Valter Júnior Moreira dos Reis foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.

O motivo para o crime teria sido uma briga relacionada ao conserto de um carro.

Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/articles/cyjw1g34yzno