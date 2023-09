Com que frequência deve-se lavar a toalha para evitar riscos à saúde?

Lavar as toalhas frequentemente a baixas temperaturas é melhor do que lavá-los de vez em quando e em temperaturas mais altas - (crédito: Getty Images) Manish Pandey - BBC Newsbeat

Nós as usamos praticamente todos os dias para secar o corpo após um banho. As versões menores, para as mãos e os rostos, são ainda mais utilizadas.

Mas, afinal, quando é hora de lavar e trocar o jogo de toalhas no banheiro?

Uma nova pesquisa com 2,2 mil adultos no Reino Unido sugere que ninguém tem certeza sobre a resposta para essa pergunta.

Dos entrevistados, 44% disseram que lavam as toalhas depois de usá-las por três meses (ou mais).

Mas o que Sally Bloomfield, especialista em higiene doméstica e na prevenção de doenças infecciosas, acha disso?

"Estou um pouco chocada, porque pensei que as toalhas ficariam incrustadas, suadas e muito desconfortáveis de usar", afirmou ela à BBC Newsbeat.

Quase um em cada cinco entrevistados disse que lava as toalhas uma vez por mês, um quarto declarou que faz essa troca uma vez por semana, e um em cada 20 opta por lavar as toalhas todos os dias após o banho, de acordo com dados obtidos por uma empresa de chuveiros.

Por que precisamos lavar nossas toalhas?

Para ir direto ao ponto sobre quanto tempo você deve usar essas peças, Bloomfield diz que "uma frequência razoável [para a troca] seria pelo menos uma vez por semana".

"Apesar de parecerem limpas, as toalhas terão contraído milhões de germes ao longo do tempo que podem ser um sério risco à saúde de quem mora com você."

Ela diz que, se você não lavar suas toalhas regularmente, "o número de micro-organismos nas toalhas aumenta" e, na hora de lavar, "é muito difícil removê-los" por completo.

E é aí que as coisas podem ficar problemáticas.

Quando secamos as diferentes áreas do nosso corpo, a toalha pega micro-organismos — como aqueles que vivem nos nossos pés.

A maioria dos seres microscópicos da nossa pele podem não ser infecciosos mas, se entrarem em cortes e escoriações, podem "causar infecções graves", alerta Bloomfield.

E quem mora sozinho?

Se você divide a casa com outras pessoas, deve ser ainda mais cuidadoso.

"Às vezes, carregamos micro-organismos que podem não nos causar mal naquele momento mas, se os transmitirmos a outras pessoas, elas podem ficar doentes", pontua Bloomfield.

Os patógenos podem ser repassados se você compartilhar uma toalha, mas também se você lavar suas peças na mesma leva de roupas de outras pessoas.

"Portanto, há boas evidências de que os agentes infecciosos podem ser transmitidos nesse contexto."

Você pode pensar que, se morar sozinho, o risco acaba reduzido.

E o raciocínio até faz sentido — mas Bloomfield aconselha, mesmo nessa situação, que você não deve usar a mesma toalha por mais de duas semanas.

A dermatologista Cristina Psomadakis, consultora do NHS (o serviço de saúde pública do Reino Unido), diz que "encorajaria as pessoas a verificarem as suas toalhas".

"Se você sofre de acne facial e corporal ou inflamação dos folículos capilares, é preciso que você lave sua toalha com mais frequência."

Ela diz que a má higiene doméstica, inclusive com as toalhas, pode ser um fator que contribui para o desenvolvimento de doenças de pele.

"Você tem que cuidar da higiene. Caso contrário, essas doenças continuarão sendo um problema para você", orienta a médica.

Uma toalha para o rosto, outra para a academia

Se você gosta de se exercitar, é provável que tenha uma toalha para enxugar o suor.

Bloomfield diz que, se você estiver usando uma toalha especificamente para isso, é importante lavá-la com regularidade.

"Você está acumulando ali suor, além de eliminar células da pele e mais bactérias para a toalha."

Ela diz que se você não fizer isso, a toalha ficará mais "fortemente contaminada" e será mais difícil limpar essa peça durante a lavagem.

Se você está se perguntando se precisa de uma toalha para o rosto e outra para o corpo, Psomadakis diz que essa é definitivamente uma boa ideia.

"Não se esqueça de que, ao usar uma toalha para o corpo, você está enxugando lugares 'onde o sol não brilha' que guardam bactérias relacionadas às fezes."

"Você pode ter na toalha diferentes tipos de micro-organismos que não deseja manter perto do rosto", diz ela.

Bloomfield entende que existem preocupações ambientais e de custos relacionadas à utilização de máquinas de lavar, mas diz que é melhor limpar as peças de banho regularmente a baixas temperaturas do que a altas temperaturas de vez em quando.

"Mantenha seus micróbios para você mesmo", brinca ela.

Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj5dvnvr0r8o