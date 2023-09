Vídeo flagra resgate de criança presa dentro de máquina de ursinhos

O vídeo de uma criança presa dentro de uma máquina de ursinhos viralizou nos últimos dias. O caso que chamou a atenção dos internautas ocorreu no último dia 12 de setembro, na cidade de Guizhou, na China.



Segundo informações do jornal South China Morning Post, o garoto de 5 anos entrou dentro da máquina longe dos país — e não conseguiu sair. O funcionário do espaço foi chamado para abrir o aparelho, mas não conseguiu.

Os bombeiros foram chamados e acabaram arrebentando a máquina. A ação durou cerca de 20 minutos.

A small boy in China’s Guizhou Province found the prize chute of a claw machine irresistible. See what happened once he climbed inside. pic.twitter.com/fd1tJG6ywj