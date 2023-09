DanTDM: como um estudante tímido se tornou uma das maiores estrelas do YouTube

Ele nasceu na cidade britânica de Aldershot - (crédito: Getty Images) Katie Razzall e Emma Saunders - BBC Cultura e Meios

Os criadores de conteúdo do YouTube estão entre as vozes mais influentes na cultura contemporânea. DanTDM, um dos youtubers mais ricos e bem-sucedidos do Reino Unido, tem um patrimônio líquido superior ao de muitos jogadores de futebol profissionais.

O jovem de 31 anos transformou seu amor por videogames (e pelos blocos virtuais do popular jogo Minecraft) em uma marca cultural.

O influenciador digital, cujo nome verdadeiro é Daniel Middleton, se tornou um dos youtubers mais vistos do mundo e atualmente tem mais de 27,7 milhões de seguidores em seu popular canal.

Quando ainda trabalhava em um supermercado, ele iniciou sua carreira de youtuber com um canal sobre um jogo de cartas colecionáveis. Ele conta que quando criança adorava fazer "vídeos bobos ou animações de argila" com uma câmera de vídeo.

Mas ele logo começou a falar em seu canal sobre o jogo Minecraft. E seus comentários começaram a viralizar.

O canal DanTDM, iniciado em 2012, atingiu entre 300 e 400 milhões de visualizações por mês.

Ele é famoso por postar vídeos de si mesmo jogando Minecraft e criando histórias enquanto dubla seus personagens.

Seu sucesso o pegou de surpresa.

"Acho que eu tinha um milhão de assinantes. Na época, eu ganhava entre 10 mil e 20 mil assinantes por dia", diz DanTDM à BBC.

"A certa altura, eu era o canal mais visto em todo o site."

Mas como esse jovem se tornou um dos youtubers mais bem-sucedidos do mundo?

De menino tímido a celebridade digital

“Eu era muito tímido na escola. Sempre era a pessoa que ficava quieta ouvindo os outros, em vez de falar nas apresentações da escola.”

"Muitos youtubers são introvertidos por natureza, mas muito criativos. O YouTube me ajudou a sair mais da minha zona de conforto."

DanTDM começou a passar longas horas construindo seu perfil digital.

"Tive sorte porque comecei na hora certa. Também encontrei um nicho muito rapidamente. O YouTube cresceu exponencialmente durante esse período."

Ele também explica que desenvolver seu canal foi “um pouco viciante”.

"O bom do YouTube é que, se algo não funciona, você simplesmente não faz no dia seguinte. Não há cronograma de produção. Você pode mudar o que está fazendo diariamente. Foi muito divertido experimentar coisas novas todos os dias e de forma criativa. Adoro fazer isso".

“Eu sequer estava gastando [o dinheiro] porque estava fazendo vídeos, então não tinha tempo!” comenta.

Mas nem tudo tem sido um mar de rosas.

Em um de seus vídeos, ele revelou que ficou gravemente deprimido durante o isolamento da pandemia, após se tornar pai.

Era importante para ele contar aos seus seguidores sobre sua saúde mental.

“Foi útil para mim transmitir a eles como eu estava me sentindo e qual o motivo pelo qual não estava fazendo tantos vídeos.”

Ele também fala sobre a pressão de tentar criar novos materiais e reconhece que está alerta para o risco de esgotamento.

Ele conta que as pessoas lhe enviaram mensagens dizendo que seus vídeos os ajudaram em momentos difíceis e que o YouTube e os jogos os distraíam quando estavam deprimidos.

'Sem palavrões'

Ele também está muito consciente da responsabilidade que tem com os fãs. O conteúdo do DanTDM tem sido direcionado principalmente para crianças.

“Obviamente não há sangue, não há palavrões. Sempre pensei: 'E se minha avó visse esses vídeos? Se meus pais vissem isso, eles ficariam orgulhosos?'

"Eu era muito cuidadoso antes, mas agora que envelheci... estou mais confortável com o público que criei."

Ele é casado há 10 anos com sua namorada de infância, Jemma, e tem dois filhos pequenos.

À medida que a base de fãs original de DanTDM cresceu, ele começou a reduzir sua produção de vídeos. Ele agora espera explorar outros caminhos criativos com várias atividades paralelas, como histórias em quadrinhos e shows ao vivo.

Ele diz que tem “muita sorte” e que “quase não passa mais tempo” em seu escritório.

"Para que eu possa passar mais tempo com meus filhos. Ainda posso fazer vídeos todos os dias, mas de que adianta se você está perdendo o crescimento dos seus filhos?"

Por fim, perguntamos ao youtuber se ele acredita que deveria haver tanta regulamentação para o conteúdo online quanto para a televisão?

"É difícil porque sinto que as pessoas deveriam ser capazes de criar qualquer conteúdo que quisessem. Mas acho que as crianças deveriam ser supervisionadas o tempo todo no YouTube."