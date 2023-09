Sorvete de chocolate com estética de fezes na privada volta a viralizar

Sorvete com estética de fezes não apenas viralizou, mas ganhou repercussão internacional - (crédito: Restaurante Gordos em Israel/Reprodução) Bruno Luis Barros Bruno Luis Barros

Em meio à onda de calor que invade o país, tomar um sorvete parece uma excelente ideia. A iguaria gelada, no entanto, tem sido servida em um restaurante de Israel dentro de uma privada. E o sabor escolhido para ser oferecido nesse formato, não por acaso, é o de chocolate.



O polêmico sorvete com estética de fezes viralizou depois que o perfil do restaurante Gordos no TikTok publicou um vídeo, em 27 de julho, mostrando alguns clientes aproveitando uma das delícias da casa.



As imagens já foram vistas quase 21 milhões de vezes apenas na rede social do estabelecimento. O item voltou a repercutir nesta semana na web. Veja: