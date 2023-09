Ao lado de um boneco Chucky, um homem que cometia assaltos em Monclova, no México, foi preso pela polícia mexicana. Segundo informações do site Mundodeportivo, o homem usava o famoso "boneco assassino" para assustar as pessoas.

Na delegacia, a polícia algemou tanto o homem quanto o boneco. As imagens viralizaram nas redes sociais.

???????? | Detienen a Chucky junto a su dueño en México. La Policía esposó y arrestó al muñeco y a su dueño.



El hombre utilizaba a Chucky con un cuchillo real para atemorizaba y asaltar a la gente exigiendo dinero. pic.twitter.com/JPgVR5FV48 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 23, 2023

Chucky, nos assaltos, portava um faca. Segundo o Ministério de Segurança Pública do estado de Coahuila, onde fica Monclova, as pessoas, ao perceberem que não se tratava de um acontecimento curioso, prontamente entregavam seus pertences ao ladrão.