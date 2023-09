Embaixador do Azerbaijão: Karabakh, mensagens de paz ou um pânico deliberadamente planejado?

Por Rashad Novruz*

A manhã de 19 de setembro foi uma manhã muito desesperadora no Azerbaijão. Duas minas terrestres explodiram em Karabakh. Para ser exato, no território de Karabakh já liberado pelo Azerbaijão. Poucas horas depois da explosão, as estatísticas de vítimas causadas por minas terrestres subiram para mais de 500 — 318 delas foram declaradas mortas. Duas minas terrestres mataram dois civis, trabalhadores de uma empresa de construção de estradas, e vários policiais do Azerbaijão.

Poucos dias antes, outras provocações de separatistas em Karabakh causaram mortos e feridos. As autoridades de Baku disseram que aquilo bastava e lançaram uma operação antiterrorista. Não contra a comunidade armênia de Karabakh, mas contra 10 mil militares e um regime separatista armado em Karabakh.

Para o Azerbaijão, estava claro que sua operação antiterrorismo estava em seu próprio solo soberano. Por isso, tinham o direito legítimo de proteger os seus próprios civis e a sua própria integridade territorial. Talvez as próprias autoridades de Baku não soubessem que a sua campanha antiterrorismo seria tão rápida e terminaria em menos de 24 horas.

Os remanescentes das Forças Armadas da Armênia perderam quase metade dos seus bens e instalações durante as primeiras horas dessa operação. O Azerbaijão usou drones. Para o país, que recentemente realizou uma guerra de quarta geração em 2020, quando libertou quase todas as suas terras ocupadas da Armênia com o uso de drones, comprados da Turquia e de Israel, esta operação antiterrorista parecia muito rápida de implementar e de concluir.

O recentemente auto-eleito líder armênio em Karabakh decidiu desarmar e dispersar as suas forças. O primeiro-ministro da Armênia, Nicol Pashinyan, pensou o mesmo e apelou ao desarmamento e à retirada das suas forças de Karabakh. As notícias não foram felizes, mas tiveram que fazê-lo. Era importante anunciar suas decisões rapidamente. Porque a pobre comunidade civil armênia de Karabakh foi enganada por alguns deles e pelas autoridades separatistas sobre o ataque do Azerbaijão.

As pessoas em Karabakh pensavam que a operação antiterrorista continuava, quando, na verdade, tinha terminado. Mas os civis temiam. Não é uma surpresa. Porque muitas pessoas em Karabakh vêm do Exército armênio e, após o serviço militar, permaneceram em Karabakh. Como pessoas normais, apaixonaram-se, casaram-se, construíram famílias. Eles nunca pensaram que teriam de deixar Karabakh. Porque a sua autoridade separatista foi reeleita há um mês.

Apesar de os resultados das eleições terem sido condenados e não reconhecidos pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Turquia, pelo Reino Unido e até por algumas organizações internacionais, como a ONU e o Conselho da Europa (a organização política e de direitos humanos da Europa), a população armênia de Karabakh pensava que seria apenas mais uma vida depois daquilo. As eleições foram realizadas, mas também não foram reconhecidas antes.

Desta vez, a diferença foram o tempo e as circunstâncias. A Armênia e o seu regime separatista de Karabakh não esperavam que o Azerbaijão fosse ofensivo. O Azerbaijão não esperava que os separatistas conduzissem novas eleições e, certamente, não esperava que Pashinyan proclamasse que isso era assunto deles (separatistas) e não dele.

O problema foi que, três anos atrás, o primeiro-ministro Pashinyan assinou um acordo de cessar-fogo trilateral com o presidente do Azerbaijão, sob a mediação do presidente Vladimir Putin, que transferiu 2 mil soldados da paz para Karabakh sob o acordo do Azerbaijão, que não queria parar a contraofensiva em novembro daquele ano. Armênia e Karabakh foram poupados. Mas a assinatura desse acordo pelo premiê levou a compromissos: desarmar e retirar o seu pessoal militar; partilhar informações sobre os 3.890 civis azerbaijanos desaparecidos na primeira guerra de Karabakh, na década de 1990; e fornecer mapas mais precisos de minas terrestres, para que os refugiados azerbaijanos pudessem começar a regressar a Karabakh. Nada disso aconteceu. Isso foi e é o mínimo que o Azerbaijão esperava da Armênia. Nenhum país disse que estava enganado nas suas expectativas.

Assim, desta vez, quando o Azerbaijão interrompeu subitamente a sua operação antiterrorista e convocou imediatamente uma reunião com a comunidade armênia, em, 21 de setembro, em Yevlakh (perto de Karabakh), Pashinyan anunciou que “não havia provas substanciais de ameaça às vidas dos armênios em Karabakh”. Mas era tarde demais. Uma autoridade separatista em Karabakh contou uma história diferente. As pessoas não acreditaram em nada. Eles só queriam fugir. O Azerbaijão apressou-se em convocar a segunda reunião, em Khojaly, em 25 de setembro, e anunciou um fornecimento especial de assistência médica e energia (combustível) para Karabakh.

Alguns separatistas, que se recusaram a depor as armas, e os meios de comunicação armênios locais, bem como internacionais, espalharam a notícia de uma catástrofe e de assassinatos em massa de civis em Karabakh. Nada disso aconteceu. Sob alguns apelos das forças de manutenção da paz russas e apelos corretos, porém tardios, de Yerevan (capital da Armênia), uma autoridade separatista em Karabakh sugeriu, finalmente, que as pessoas não deveriam entrar em pânico. Os separatistas realizaram duas reuniões com o Azerbaijão e receberam fornecimento de energia de Baku. Mas algumas pessoas interpretaram mal os apelos de Pashinyan: ele basicamente disse que se alguém quiser partir, pode fazê-lo, e que haverá bastante lugar e comida para eles na Armênia. As pessoas simplesmente voltaram para a Armênia.

O pânico foi o resultado da falta de comunicação, da má gestão de recursos e da recusa em coordenar a distribuição da assistência entregue pelo Azerbaijão e pelas forças de manutenção da paz russas.

Ninguém na comunidade armênia de Karabakh se importou em ler com atenção. As pessoas, movidas pelo medo e pelas mentiras, foram novamente reféns e vítimas da própria autoridade separatista e dos políticos na Armênia. Os militares do Azerbaijão tinham encerrado as operações quatro dias atrás. Na verdade, as medidas antiterroristas tomadas pelo Azerbaijão visaram exclusivamente infraestruturas militares e, se não todas, mas algumas organizações internacionais, incluindo o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), não confirmaram perdas entre a população civil.

As forças de manutenção da paz russas também não. As alegações sobre o alegado ataque a civis por parte do Azerbaijão também foram refutadas pelo primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, no seu discurso à sua nação. Mas as táticas de oposição da velha escola contra a sua administração e alguns senhores da guerra de regimes separatistas anteriores (que perderam amargamente as eleições presidenciais para Pashinyan) começaram a usar ferramentas sujas, como fofocas sobre perdas entre civis, antigos cortes de notícias falsas e fotos photoshopadas do terremoto de 1988 na Armênia para espalhar o pânico.

Claramente, mais uma provocação na política interna para aproveitar esta oportunidade para derrubar Pashinyan. Imagine, por um momento. Uma notícia sobre centenas (ou melhor, milhares) de refugiados de Karabakh poderia custar muito estresse a Pashinyan. As pessoas em Yerevan e nas principais cidades da Armênia se revoltariam. As pessoas têm emoções.

O Governo do Azerbaijão, de fato, nunca pôs pressão sobre o primeiro-ministro Pashinyan. Nem antes. Nem agora, De qualquer forma, as coisas aconteceram exatamente por causa de suas decisões. Decisões têm responsabilidades. Claramente, não é uma boa ideia ajudar os oponentes de Pashinyan. Porque alguns deles foram ex-presidentes da Armênia. Antes disso, eram líderes do exército dos armênios de Karabakh. Portanto, agora, o governo do Azerbaijão delineou o plano para a reintegração da comunidade armênia no espaço constitucional do Azerbaijão.

Durante os últimos três dias, o aumento do fornecimento de energia, de alimentos e de medicamentos à comunidade armênia tem ajudado na situação. Algumas pessoas começaram a terminar com o pânico e a organizar-se em pequenos grupos. O presidente do Azerbaijão apelou à comunidade arménia para se integrar na sociedade do Azerbaijão, tornar-se seus cidadãos e desfrutar dos seus direitos salvaguardados na Constituição da República. O governo do Azerbaijão decidiu criar instalações móveis de cuidados de saúde e distribuição de alimentos em Karabakh para a comunidade armênia. Muitos já estão recebendo ajuda e cuidados.

Um êxodo massivo não aconteceu. Esperemos que isso não ocorra. Se o Azerbaijão estivesse implementando uma política de limpeza étnica, não teria permitido que o contingente russo de manutenção da paz entrasse na sua região de Karabakh há alguns anos, não estaria interessado na construção da estrada de Lachin, bem como de outras estradas relevantes que ligam a comunidade armênia à Armênia e a outras partes do Azerbaijão e não teria aumentado o fornecimento de energia a Karabakh. A operação antiterrorista não teria parado menos de 24 horas depois do seu início.

Vamos esperar mais um pouco e ver o que acontece. No meio de muitos relatos tristes de Karabakh e da oposição, que invadiu os edifícios governamentais na Armênia, o Azerbaijão envia uma nova mensagem: a sua decisão de enviar o vice-primeiro-ministro a Karabakh, para avaliar as necessidades da comunidade armênia e exortar as pessoas a ficarem.

*Rashad Novruz é embaixador do Azerbaijão em Brasília

