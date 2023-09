O que se sabe sobre acusação de que Cher teria pago para sequestrarem próprio filho

Cher e seu filho Elijah Blue Allman fotografados em uma estreia em 2001 - (crédito: Getty Images) Alys Davies - BBC News

A cantora pop americana Cher, famosa por hits como 'Believe' e 'Take me Home', foi acusada de contratar homens para sequestrar seu filho em um hotel onde ele estava hospedado com sua esposa no ano passado.

Documentos judiciais apresentados pela esposa de Elijah Blue Allman, Marieangela King, alegam que quatro homens o "retiraram" de um quarto de hotel em Nova York em seu aniversário, em novembro de 2022.

A dupla estaria no hotel tentando salvar seu casamento em crise, após entrarem com pedido de divórcio em 2021.

A BBC contatou representantes de Cher e King para comentar.

Em documentos judiciais apresentados como parte do processo de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles que foram recentemente tornados públicos, King disse que ela e Allman passaram 12 dias no hotel “resolvendo o nosso casamento”.

Mas "depois de passar esses 12 dias juntos em Nova York, em 30 de novembro de 2022, noite do nosso aniversário de casamento, quatro pessoas vieram ao nosso quarto de hotel e retiraram [o Sr. Allman] do nosso quarto", afirmou ela em uma declaração judicial feita em dezembro de 2022.

"Um dos quatro homens que o levaram me disse que eles foram contratados pela mãe [do Sr. Allman]", alegou ela.

Nos documentos judiciais, King disse que seu marido estava recebendo tratamento em um centro médico desde agosto de 2022 — mas ela alegou que não foi informada onde ele estava e não tinha como contatá-lo.

"Atualmente não tenho conhecimento do bem-estar ou do paradeiro do meu marido", disse ela em dezembro, acrescentando que estava "muito preocupada com ele".

Allman, de 47 anos, é filho de Cher e de seu ex-marido, o falecido roqueiro Gregg Allman.

Ele se casou com King, que é britânica, em 2013. Ambos são músicos.

Allman já havia falado sobre sua luta contra o abuso e dependência de drogas, descrevendo ao programa Entertainment Tonight em 2014 como usava drogas desde os 11 anos.