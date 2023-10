Atriz de 'American pie' salva rinoceronte cego da morte na África

Um rinoceronte negro macho foi encontrado em 2019 vagando no Parque Nacional Addo Elephant, localizado na África do Sul. O animal se tratava de Munu, que estava sendo cercado por leões que perceberam a fraqueza do mamífero.

Veterinários do parque foram chamados e levaram Munu para ser examinado. Foi aí que descobriram o por quê de o animal se comportar de uma maneira estranha: o rinoceronte estava totalmente cego. Após o diagnóstico, a equipe começou a procurar alternativas para o futuro de Munu.

Foi sugerido que o animal deveria ser sacrificado. Outra alternativa seria deixá-lo na natureza, mas ele certamente seria vítima dos leões. Foi então que o conservacionista Brett Barlow soube da situação e resolveu ajudar.

Com a ajuda da atriz Shannon Elizabeth, por meio de uma fundação, Brett conseguiu transferir o animal para um local de santuário permanente, onde ele vive em segurança.



"Para salvar uma espécie, devemos salvar os indivíduos. Todos os rinocerontes são preciosos e as ameaças à sua sobrevivência provenientes da caça furtiva ou de qualquer outra fonte são simplesmente inaceitáveis", diz o site da fundação.

Munu pode comer até 25kg de comida por dia. A alimentação do animal é composta por farinha cortada pelos cuidadores, que deve ser complementada com luzerna rica em nutrientes. Isso custa US$ 10 por dia.

Carreira de Shannon Elizabeth

Shannon ficou mais conhecida por seu papel em American pie: a primeira vez é inesquecível, lançado em 1999. Na produção, a atriz deu vida a personagem Nadia.

A atriz Shannon Elizabeth em 2015 (foto: Frederick M. Brown)

A artista também fez a sequência, American pie 2: a segunda vez é ainda melhor, e participou dos filmes Todo mundo em pânico e O império (do besteirol) contra-ataca.