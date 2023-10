As críticas a Biden por levar adiante planos do 'muro de Trump' na fronteira

O governo americano busca dissuadir que imigrantes ilegais cruzem a fronteira - (crédito: EPA) Kathryn Armstrong - BBC News

A entrada de imigrantes pela fronteira entre o México e os Estados Unidos, que aumentou nos últimos meses, levou o presidente Joe Biden a levar adiante uma das grandes promessas do seu antecessor, Donald Trump: expandir o muro de fronteira entre os dois países.

A Casa Branca acaba de anunciar que construirá uma seção de cerca metálica de 32 quilômetros no sul do Texas, em um esforço para impedir a travessia do Rio Bravo (chamado de Rio Grande nos Estados Unidos).

A construção de um muro fronteiriço foi uma das políticas marcantes de Trump como presidente, à qual os democratas se opuseram duramente.

Em 2020, Biden prometeu que não construiria mais um metro de muro se fosse eleito.

O seu governo aprovou uma declaração depois de assumir o poder, afirmando que a construção de um muro ao longo da fronteira sul "não é uma solução política séria".

Mas na noite de quarta-feira, fontes da Alfândega e Proteção de Fronteiras defenderam a nova expansão do muro, argumentando que estavam utilizando fundos já destinados para uma barreira fronteiriça.

"O Congresso destinou fundos do ano fiscal de 2019 para a construção da barreira fronteiriça no Vale do Rio Grande, e o DHS (Departamento de Segurança Interna) deve usar esses fundos para o propósito designado", disseram à agência AP.

A medida gerou críticas, como as de ambientalistas que afirmam que o muro atravessará habitats de plantas e animais em perigo de extinção.

"É desanimador ver o presidente Biden descer a esse nível, deixando de lado as leis ambientais fundamentais do nosso país para construir muros fronteiriços ineficazes que matam a vida selvagem", disse Laiken Jordahl, defensor da conservação no Centro para a Diversidade Biológica.

E construir o muro significa deixar de aplicar dezenas de leis federais, incluindo a Lei do Ar Limpo e a Lei da Água Potável Segura.

Na mesma área do Vale do Rio Grande, o governo do estado do Texas instalou bóias com pontas que um juiz federal ordenou a remoção no mês passado.

Uma crise crescente

O número crescente de travessias pela fronteira por pessoas sem documentos colocou a questão no centro do debate em Washington.

As autoridades de imigração registraram 245 mil travessias somente na área do Vale do Rio Grande, no sul do Texas, neste ano. E é esperado que um novo recorde seja alcançado em setembro.

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, falou da "necessidade aguda e imediata" de construir o novo trecho do muro e impedir a entrada de imigrantes ilegais.

O novo muro será composto por grandes postes embutidos em uma base de concreto, além de portões, câmeras e equipamentos de videovigilância.

O DHS disse que usaria os fundos obtidos durante a presidência de Donald Trump para construir a nova seção.

A questão da imigração está na agenda de uma reunião desta quinta-feira (5/10) entre o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, e o presidente do México, Andrés Manuel López-Obrador, na Cidade do México.

'Solução do século 14'

Essa é a primeira vez que a administração Biden usa os seus poderes para aprovar a construção de novos trechos do muro fronteiriço, algo que Trump promoveu ao longo da sua administração (2017-2021).

O Republicano aprovou a construção de cerca de 80 km de novas vedações, bem como a renovação de quase 650 km de barreiras existentes.

Após o anúncio da nova expansão no sul do Texas, Trump culpou Biden por causar a crise de imigração ao revogar as rígidas políticas de fronteira que implementou durante sua administração.

"Ele tem que fazer todas as [outras] coisas que estávamos fazendo", disse ele à Fox News.

O presidente mexicano condenou a medida. "Essa autorização para a construção do muro é um retrocesso. Porque isso não resolve o problema. Devemos abordar as causas", disse nesta quinta-feira.

O congressista democrata Henry Cuellar, de um distrito fronteiriço do Texas, disse em suas redes sociais que "um muro fronteiriço é uma solução do século 14 para um problema do século 21".

“Continuo a me opor ao desperdício do dinheiro dos contribuintes num muro fronteiriço ineficaz”, acrescentou.

Além das críticas aos possíveis danos ao meio ambiente, outros analistas lembraram a antiga promessa de Trump: “Bem, o México não pagou pelo muro, mas Biden pagou”, tuitou Matt Stoller, diretor de pesquisa do American Economic Liberties Project (Projeto Americano de Liberdades Econômicas).

Várias cidades americanas alertaram que enfrentam graves problemas devido ao fluxo de migrantes.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, previu que o custo da habitação para os mais de 100 mil recém-chegados desde o ano passado aumentará para 12 mil milhões de dólares nos próximos três anos.

Adams viajará para o México, Colômbia e Equador esta semana para desencorajar a chegada de migrantes lá. “Estamos no limite da nossa capacidade”, disse ele na terça-feira (3/10).