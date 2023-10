Obras devolvidas a herdeiros de vítima do Holocausto serão leiloadas - (crédito: AFP_tickers) AFP AFP

Seis obras de arte roubadas pelos nazis e devolvidas aos herdeiros do seu dono, um judeu austríaco, serão leiloadas em Nova York em novembro, anunciou nesta quinta-feira (05) a casa Christie's.

Autoridades de Nova York anunciaram no último dia 20 que instituições importantes, entre elas o Museu de Arte Moderna de Nova York, haviam concordado em devolver sete obras do artista expressionista austríaco Egon Schiele à família de Fritz Grunbaum, artista de cabaré e colecionador de arte que morreu no campo de concentração de Dachau em 1941.

Três das obras, avaliadas em até US$ 2,5 milhões cada, serão leiloadas em 9 de novembro, e outras três, dois dias depois, como parte das vendas de outono da Christie's.

A sétima obra, que foi devolvida pelo Museu de Arte Moderna, foi adquirida de forma privada por "um colecionador proeminente com histórico comprovado de apoio aos sobreviventes do Holocausto", informou Raymond Dowd, advogado dos herdeiros de Grunbaum.