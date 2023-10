Israel: como foi o mais ambicioso e surpreendente ataque do Hamas ao país

Israel lançou uma onda de ataques aéreos contra Gaza após ataque palestino ao seu território - (crédito: Getty Images) Jeremy Bowen - Editor internacional da BBC

Israel foi pega de surpresa pela operação mais ambiciosa que o Hamas já lançou a partir de Gaza.

A magnitude do que vem acontecendo é sem precedentes. O Hamas violou a cerca que separa Gaza de Israel em vários lugares no ataque transfronteiriço mais sério que Israel enfrentou em mais de uma geração.

Isso aconteceu um dia após o 50º aniversário do ataque surpresa do Egito e da Síria em 1973, que deu início a uma grande guerra no Oriente Médio. O significado da data não terá escapado aos líderes do Hamas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que seu país está em guerra e fará os inimigos pagarem um preço alto.

Vídeos e fotos de israelenses mortos, civis e soldados, estão por toda parte nas redes sociais.

Outros vídeos de homens armados do Hamas levando soldados e civis como reféns em Gaza enfureceram e alarmaram os israelenses.

Dentro de horas, Israel estava respondendo com ataques aéreos em Gaza, matando muitos palestinos. Seus generais estarão planejando uma operação terrestre em seguida.

A presença de reféns israelenses lá torna tudo ainda mais complicado do que incursões anteriores.

Há meses, estava claro que havia um risco crescente de uma explosão entre grupos armados palestinos e Israel. Como e onde isso aconteceu foi uma total surpresa, fora da ala armada do Hamas.

Israelenses e palestinos têm se concentrado na Cisjordânia, o território entre Jerusalém e a fronteira jordaniana que Israel ocupa desde 1967, onde tem havido confrontos e violência quase contínuos ao longo do ano.

Palestinos armados, especialmente aqueles que operam nas cidades da Cisjordânia de Jenin e Nablus, têm atacado soldados israelenses e colonos judeus.

O exército israelense realizou dezenas de incursões. Colonos armados tomaram a lei em suas próprias mãos, com represálias contra vilarejos palestinos.

Nacionalistas religiosos extremistas dentro do governo de direita de Israel repetiram sua alegação de que os territórios ocupados, em sua totalidade, são terras judias.

Ninguém esperava que o Hamas concebesse e planejasse meticulosamente uma operação tão complexa e coordenada a partir de Gaza.

Já começaram as recriminações em Israel sobre o fracasso de seus serviços de inteligência em antever o que estava por vir. Os israelenses esperam que uma extensa rede de informantes, agentes e vigilância de alta tecnologia faça o seu trabalho.

No final das contas, a inteligência israelense foi pega de surpresa pela operação do Hamas, que ocorreu quando os israelenses estavam relaxando ou rezando durante o fim de semana de um feriado religioso.

O Hamas afirmou que agiu devido às ameaças às mesquitas de Jerusalém. Na semana passada, alguns judeus rezaram dentro do complexo da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, após Meca e Medina, na Arábia Saudita.

O mesmo local também é venerado pelos judeus, pois foi o local do antigo Templo Judaico bíblico. A oração de judeus religiosos no que eles chamam de Monte do Templo pode não parecer muito, mas é proibida por Israel, pois os palestinos consideram isso altamente provocativo.

Mesmo assim, pelos padrões de Jerusalém, sempre uma caixa de fósforos de conflitos nacionais e religiosos, não estava excepcionalmente tenso.

A complexidade da operação do Hamas mostra que ela foi planejada ao longo de meses. Não foi uma resposta apressada aos eventos em Jerusalém nas últimas semanas.

As razões pelas quais o Hamas e Israel estão mais uma vez em guerra são muito mais profundas. O conflito entre israelenses e palestinos tem se intensificado mesmo quando está longe das manchetes das organizações de notícias internacionais.

Mesmo assim, tem sido amplamente ignorado por países que ainda oficialmente pedem a paz por meio de uma solução de dois estados, o que significaria a coexistência de um Estado Palestino independente ao lado de Israel.

Por um tempo, durante o processo de paz de Oslo dos anos 90, a perspectiva de dois estados era uma esperança real. Agora, é um slogan vazio.

O conflito entre palestinos e israelenses não tem sido uma prioridade para a administração do presidente Joe Biden em Washington DC. Eles têm tentado encontrar uma maneira de oferecer garantias de segurança à Arábia Saudita em troca de uma reaproximação com Israel.

A última tentativa americana de relançar um processo de paz fracassou há uma década, durante a administração do presidente Barack Obama.

No cerne dos problemas está o conflito centenário, intratável e não resolvido entre árabes e judeus pelo controle da terra entre o Mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Esses eventos rapidamente escalados provam mais uma vez que o conflito não pode simplesmente ser gerenciado. Quando é deixado para ferver, a violência e o derramamento de sangue são garantidos.