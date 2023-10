Conflito Israel-Hamas: dois brasileiros estão desaparecidos e um está hospitalizado - (crédito: Getty Images) BBC Geral

Dois brasileiros estão desaparecidos e um está hospitalizado em Israel, após os ataques do grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, de acordo com informações do Itamaraty.

Os três, que não tiveram suas identidades confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, estavam em uma festa rave que ocorria em um local próximo à Gaza quando os ataques feitos pelo grupo militante palestino Hamas aconteceram.

Até o momento, não há registro de brasileiros mortos no conflito.

Em nota, o Itamaraty também afirmou que mantém contato com cerca de 90 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza ou nas cidades de Israel na zona de conflito entre israelenses e palestinos.

