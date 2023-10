Conflito Israel-Hamas: 6 perguntas para entender o que está acontecendo

Os israelitas abandonam as suas casas com medo de ataques - (crédito: Getty Images) BBC Geral

O grupo militante palestino Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel, com seus combatentes adentrando comunidades próximas à Faixa de Gaza, causando a morte de residentes e fazendo reféns.

Aqui está o que você precisa saber sobre as pessoas e lugares envolvidos - e o contexto essencial para compreender essa história.

O que é o Hamas?

O Hamas é um grupo militante islâmico palestino que governa a Faixa de Gaza. O Hamas jurou destruir Israel e travou várias guerras com o país desde que assumiu o poder em Gaza em 2007.

Entre essas guerras, lançou ou permitiu que outros grupos lançassem milhares de foguetes contra Israel e realizou outros ataques mortais. Israel também atacou repetidamente o Hamas com ataques aéreos e, juntamente com o Egito, bloqueou a Faixa de Gaza desde 2007, alegando que isso é para sua segurança.

O Hamas como um todo, ou em alguns casos sua ala militar, é designado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como por outras potências. O Hamas é apoiado pelo Irã, que o financia e fornece armas e treinamento.

O que é a Faixa de Gaza?

A Faixa de Gaza é um território com 41 km de comprimento e 10 km de largura, situado entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. Ela abriga cerca de 2,3 milhões de pessoas e possui uma das maiores densidades populacionais do mundo.

Israel controla o espaço aéreo sobre Gaza e sua costa marítima, além de restringir quem e quais mercadorias podem entrar e sair por suas passagens de fronteira. Da mesma forma, o Egito controla quem atravessa sua fronteira com Gaza.

Cerca de 80% da população de Gaza depende de ajuda internacional, de acordo com a ONU, e aproximadamente um milhão de pessoas contam com ajuda alimentar diária.

O que é a Palestina e o que esses eventos têm a ver com ela?

A Cisjordânia e Gaza, conhecidas como os territórios palestinos, assim como Jerusalém Oriental e Israel, faziam parte da terra conhecida como Palestina desde os tempos romanos.

Essas também foram as terras dos reinos judeus na Bíblia e são consideradas pelos judeus como sua antiga pátria.

Israel foi declarado um estado em 1948, embora a terra ainda seja chamada de Palestina por aqueles que não reconhecem o direito de existência de Israel. Os palestinos também usam o nome Palestina como um termo abrangente para se referir à Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental.

Por que Israel e o Hamas em conflito?

Existe uma tensão constante entre Israel e o Hamas, mas o ataque dos militantes no sábado ocorreu sem aviso prévio.

O Hamas lançou milhares de foguetes contra Israel, enquanto dezenas de combatentes invadiram comunidades israelenses ao cruzar a fronteira, resultando na morte de dezenas de civis e no sequestro de outros.

Israel lançou imediatamente ataques aéreos, alegando que estava mirando em locais militantes em Gaza.

Por que esse ataque é sem precedentes?

Como nosso Editor Internacional Jeremy Bowen escreve, esta é a operação mais ambiciosa que o Hamas já lançou a partir de Gaza e o ataque transfronteiriço mais sério que Israel enfrentou em mais de uma geração.

Os militantes atravessaram a cerca que separa Gaza de Israel em vários lugares.

O ataque sem precedentes ocorreu um dia após o 50º aniversário do ataque surpresa do Egito e da Síria em 1973, que deu início a uma grande guerra no Oriente Médio. O significado da data não terá passado despercebido para a liderança do Hamas.

Isso representa uma grande falha de inteligência israelense?

Sim, afirma nosso correspondente de segurança, Frank Gardner. Com os esforços combinados do Shin Bet, inteligência doméstica israelense, Mossad, sua agência de espionagem externa, e todos os recursos das Forças de Defesa de Israel, ele afirma que é francamente surpreendente que ninguém tenha previsto isso ou tenha agido com base em um aviso, caso tivesse ocorrido.

Israel tem, sem dúvida, os serviços de inteligência mais extensos e bem financiados do Oriente Médio, com informantes e agentes dentro de grupos militantes palestinos, bem como no Líbano, Síria e em outros lugares.

No terreno, ao longo da tensa cerca que separa Gaza e Israel, existem câmeras, sensores de movimento e patrulhas regulares do exército.

A cerca com arame farpado no topo deveria ter sido uma "barreira inteligente" para evitar exatamente o tipo de infiltração que ocorreu neste ataque. No entanto, os militantes do Hamas simplesmente abriram caminho, cortaram buracos na cerca ou entraram em Israel pelo mar e de parapente.