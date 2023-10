Conflito Israel-Hamas: como massacre em 'rave brasileira' se desenrolou segundo vídeos e posts verificados pela BBC

Segurança evacuando o festival Supernova quando o ataque começou - (crédito: TELEGRAM) Sean Seddon

Aviso: este artigo contém detalhes de violência que alguns podem achar angustiantes.

Os últimos vídeos feitos antes do terror começar mostram que era uma festa como qualquer outra: jovens dançando de madrugada. Mas o evento se transformou no episódio mais violento dos ataques do grupo islâmico palestino Hamas a Israel, no sábado (07/10).

De acordo com alguns relatos, havia por volta de 4.000 pessoas no local - cerca de 260 foram mortos, segundo autoridades israelenses. Pela filmagem, a maioria deles parece ter menos de 30 anos.

Eles se reuniram em uma área remota do sul de Israel para o festival Supernova – um evento que prometia dança, música, arte e bebidas em um local secreto.

O festival de música eletrônica foi criado pelo pai do DJ brasileiro Alok, Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup. A versão em israel foi promovida e organizada por um produtor local.

O público foi instruído, perto da hora do evento, a se dirigir para um ponto a norte do kibutz Re'im, cerca de 6 quilômetros a leste de Gaza. Os organizadores do partido prometeram uma “jornada de união e amor”.

E, de fato, há muitos rostos felizes que podem ser vistos em um vídeo enviado às 07h22, horário local, que mostra o público rindo e dançando sob a fraca luz da manhã.

Mas acima das suas cabeças, pequenas nuvens negras de fumaça sinalizam o início do terror que se aproximava.

Parecem ser alguns resquícios deixados pelos mísseis defensivos usados ??pelos militares israelenses para interceptar foguetes disparados de Gaza.

Nas horas seguintes, o Hamas dispararia milhares de foguetes contra Israel.

A BBC Verify reuniu os registros do massacre do festival do fim de semana usando vídeos e postagens nas redes sociais e tecnologia de reconhecimento facial.

Alguns dos participantes do festival podem ser vistos em filmagens olhando para a fumaça escura acima de suas cabeças. Outros ficam alheios e continuam dançando.

Em outro vídeo postado logo depois, a música parou.

As pessoas começaram a evacuar o local do festival – algumas parecem em pânico, outras se escondem ou se dirigem para a saída aparentando não estarem preocupadas.

A uma curta distância da barreira de Gaza, a próxima fase do ataque já estava em curso.

'Eles estavam por toda parte'

Não está claro quantos minutos se passaram entre o lançamento dos foguetes e a chegada dos homens armados, mas relatos de testemunhas sugerem que isso aconteceu rapidamente.

"Havia foguetes, então eles começaram a atirar. Vinha de direções diferentes e ficava cada vez mais alto", disse Gilad Karplus, 31 anos, que trabalhava como massoterapeuta no festival.

"Eu vi pessoas caindo. Quando vimos isso, simplesmente pulamos no jipe ??e dirigimos para o campo."

Uma publicação do Instagram, postada por uma participante, mostrou os foguetes no céu e as pessoas saindo do local.

“Passamos por uma estrada principal, mas depois de um minuto alguém começou a gritar que os terroristas estavam disparando”, escreveu ela aos seus seguidores.

"Mas depois de dois minutos, na outra direção, percebemos que também havia mais terroristas lá."

É impossível saber se os militantes sabiam que o festival acontecia naquele local – mas certamente teriam ouvido a música reverberando pela silenciosa zona rural.

Sabemos também que, quer tenham encontrado o local por acidente ou não, eles estavam preparados para matar.

Gili Yoskovich disse à BBC News no fim de semana como os combatentes “estavam por toda parte com armas automáticas” e como ela ouviu mais armas sendo descarregadas de uma van.

Todos os relatos sugerem que o campo foi efetivamente cercado e as estradas de entrada e saída do local foram bloqueadas.

Os participantes correram em todas as direções, mas alguns ainda estavam ao alcance dos homens armados.

Gilad, que serviu no exército israelense, contou:

“Sabíamos que provavelmente eles haviam bloqueado a estrada. Tenho quase certeza de que muitas pessoas morreram nessas estradas. Entramos no campo e tentamos nos esconder deles... Depois nos aprofundamos um pouco mais nos campos e então eles começaram a atirar contra nós com rifles de precisão de diferentes lugares e também artilharia pesada."

Ao caminhar em direção ao que esperava ser um lugar seguro, Gilad viu um veículo militar israelense, conta.

"Dirigimos muito devagar e quando chegamos lá vimos que havia sido atingido por um míssil antitanque ou algo parecido."

Não havia sinal dos soldados que estavam lá, segundo ele.

Morte filmada

Enquanto alguns fugiam para os campos e para o deserto, os militantes rondavam o festival matando quem aparecesse.

Imagens da Dashcam marcadas às 09h23, tiradas de um carro estacionado, mostram três dos homens armados que participaram do massacre.

No quadro de abertura da gravação, um corpo imóvel é visto ao lado de um carro.

Um combatente com uma arma automática é então visto ordenando que um homem ensanguentado e fora do alcance do tiro se deite no chão, antes de agarrá-lo pelas costas e conduzi-lo para longe do olhar da câmera. Não se sabe se ele sobreviveu.

E então o corpo do carro se move. O homem, que parece estar se fingindo de morto, se mexe. Ele levanta a cabeça para ver se estava sozinho.

Foi um erro fatal.

Segundos depois, outro homem entra no quadro e atira na cabeça dele à queima-roupa e vai embora.

Em um momento posterior da mesma filmagem, um grupo de homens aparece, aparentemente para saquear. Apenas um está armado.

Eles são vistos vasculhando os bolsos do cadáver ao lado do carro e mexendo em uma mala em outro veículo estacionado.

Então encontram mais do que bagagem. Duas pessoas, um homem e uma mulher, que estavam escondidos em um carro são descobertos e levados embora.

A mulher reaparece repentinamente dois minutos depois. Ela pula e balança os braços no ar. Ela deve pensar que a ajuda está próxima - nesta altura, as Forças de Defesa Israelenses já tinham começado os seus esforços para repelir a incursão. Mas segundos depois ela cai no chão enquanto as balas ricocheteiam ao seu redor. Não se sabe se ela sobreviveu.

A BBC analisou e publicou imagens estáticas dos homens armados que eram visíveis através de uma ferramenta de reconhecimento facial.

Combinou um dos rostos com imagens de um homem com uniforme policial, disponíveis no site do município de Nuseirat, em Gaza.

Nós os comparamos por meio do software Amazon Rekognition e obtivemos uma pontuação de similaridade entre 94 e 97% (alguns ativistas, no entanto, levantaram preocupações de que rostos não brancos possam ser falsamente identificados em ferramentas de reconhecimento facial).

260 mortos

Em todo o local do festival, essas cenas violentas se repetiam continuamente.

Pelo menos 260 corpos foram encontrados no local, de acordo com a agência de resgate Zaka.

Imagens de celulares e drones revelam a escala do ataque do Hamas, com as estradas que levam aos locais repletas de carros com pessoas que não conseguiram sobreviver aos tiroteios.

O festival se tornou uma zona de guerra – e para alguns, o pesadelo continua.

O Hamas afirma ter feito vários reféns no local e os israelenses afirmam que cerca de 100 pessoas de todo o país estão detidas dentro de Gaza.

Um dos vídeos mais angustiantes que surgiram do festival é o de uma mulher chamada nas redes sociais como Noa Argamani.

Em imagens publicadas pelo Hamas, ela é vista sendo colocada na traseira de uma motocicleta por combatentes, chorando e gritando, estendendo a mão para um homem que está sendo contido. Ele a observa enquanto ela é levada para longe.

Em Gaza, circularam imagens nas redes sociais mostrando a mulher viva, mas não está claro se são genuínas.

A sua família delas e as famílias de outras pessoas sequestradas no festival aguardam notícias dos seus parentes – e ainda não está claro como o governo israelense pretende recuperá-los.

Reportagem adicional de Shayan Sardarizadeh, Alex Murray, Jemimah Herd e Alice Cuddy.