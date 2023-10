Israel confirma que filha de brasileira está entre reféns do Hamas

A filha de uma brasileira está entre os mais de 120 reféns do grupo Hamas. A babá Celeste Fishbein, 18 anos, estava em um kibutz, espécie de comunidade rural, próxima à Faixa de Gaza, quando desapareceu após o ataque surpresa do Hamas, no dia 7 de outubro.

A família afirma ter recebido a confirmação do estado de Israel após análise de amostra de DNA da mãe da jovem, que não a identificou entre os 1.300 mortos no ataque. Nas redes sociais, os parentes têm compartilhado pedidos de ajuda e atualizações sobre Celeste.

O irmão, Liel Fishbein e outros familiares conseguiram escapar porque se esconderam em um bunker durante o ataque. Em entrevista ao canal CNN, o tio da jovem, Mário Fishbein, contou que a garota trocou mensagens com eles até por volta de 11h20, do sábado (7/10), quando parou de responder. O namorado da garota também está desaparecido.

Além do tio e irmão, estavam a mãe de Celeste; a avó, de 94 anos; e a cuidadora da idosa. Eles foram resgatados pelo exército israelense 20 horas após o ataque.