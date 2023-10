Quem é Daniel Noboa, magnata exportador de banana que será presidente do Equador

Daniel Noboa, eleito presidente, votou vestindo um colete à prova de balas - (crédito: MARCOS PIN / AFP) BBC Geral

O empresário de centro-direita Daniel Noboa, 35 anos, venceu neste domingo (15/10) as eleições no Equador e será o presidente mais jovem da história do país após uma campanha marcada pela violência, em que um de seus oponentes foi assassinado dias antes do primeiro turno, em agosto.

Com mais de 90% dos boletins de urnas válidas examinados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, Noboa, da coalizão Ação Democrática Nacional, venceu a disputa do segundo turno com 52,3% dos votos, à frente dos 47,7% da advogada Luisa González, apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa. González, do Revolução Cidadã, concedeu a derrota quando a tendência de vitória do empresário já era irreversível.

Daniel Noboa Azín, de uma família dona de um império empresarial que inclui a exportadora de banana Bonita, uma das principais do país, assumirá um mandato atípico, que terá início em dezembro, em uma data ainda a confirmar, e durará apenas até maio de 2025.

É que Noboa vai completar o mandato do presidente Guillermo Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em meio a um processo de impeachment sob acusação de corrupção.

