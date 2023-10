Número de brasileiros resgatados em Israel chega a 916; entenda repatriação em curso

Primeiro voo trouxe 211 passageiros e pousou em Brasília - (crédito: Itamaraty) BBC Geral

Até a manhã desta segunda-feira (16/10), 916 brasileiros e 24 animais de estimação já haviam sido repatriados de Israel para o Brasil em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

Uma aeronave está em Roma, na Itália, aguardando autorização para buscar um grupo de brasileiros que está no Egito após deixar a Faixa de Gaza. Ainda não há previsão de retorno desse avião.

Outro avião da FAB deve deixar Brasília a partir da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h desta segunda para resgatar mais brasileiros em Israel. A previsão é que ele pouse de volta na capital fluminense às 2h30 de quinta-feira (19/10).

O governo deu prioridade para o embarque em Israel a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos.

Os nomes dos passageiros dos voos não foram divulgados oficialmente por questão de segurança.

Garantir voos de Israel para diferentes países tem sido difícil pela alta demanda e pelos cancelamentos constantes de voos por companhias aéreas após a escalada do conflito.

Os voos da FAB faz parte de uma operação para repatriar cidadãos brasileiros em meio aos ataques do Hamas a Israel e a forte retaliação israelense na Faixa de Gaza.

Na ação interministerial, denominada Operação Voltando em Paz, já foram realizados cinco voos de repatriação:

KC-30 (Airbus A330 200): 211 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 214 passageiros + 4 pets

KC-390 Millennium: 69 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 207 passageiros + 4 pets

KC-30 (Airbus A330 200): 215 passageiros + 16 pets

2,7 mil pedidos de repatriação

Ao menos 2,7 mil brasileiros em Israel fizeram pedidos de expatriação para o Ministério das Relações Exteriores (MRE) por meio de um formulário disponibilizado pelo governo.

O governo também fornece instruções sobre como se dirigir ao Aeroporto Ben-Gurion à medida que os voos forem confirmados.

O Itamaraty ainda recomenda a todos os brasileiros que possuam passagens aéreas que considerem embarcar nos voos comerciais disponíveis no Aeroporto de Ben-Gurion, que, apesar dos problemas, continua operando.

Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, segundo estimativas do Itamaraty - a maioria fora da área de conflito.

Até o momento, foram contabilizados mais de 1,4 mil mortos em Israel e 2.670 na Faixa de Gaza após retaliação das forças israelenses. Em meio ao anúncio de guerra, além de sua força permanente de 160 mil militares, mais de 360 mil reservistas – um número recorde no país – foram convocados pelo Exército de Israel.

Há ao menos três brasileiros entre as vítimas do conflito: o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, de 23 anos e as cariocas Bruna Valeanu, de 24, e Karla Stelzer, de 42 anos.

Os três estavam em uma festa rave no deserto, a 5 km da Faixa de Gaza, quando foram atacados por militantes do Hamas no sábado (7/10).