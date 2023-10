Hamas divulga vídeo de refém israelense: "Me deixem sair daqui"

O Hamas divulgou, nesta segunda-feira (16/10), o vídeo de uma jovem de cidadania israelense e francesa que está sendo mantida refém na Faixa de Gaza. Nas imagens, Mia Schem, de 21 anos, aparece com os braços engessados, a jovem explica que sofreu uma lesão e que foi levada para Gaza, onde passou por uma cirurgia que durou três horas.

Na gravação que tem pouco mais de um minuto, apenas Shem fala. Nenhum membro do Hamas aparece nas imagens; no entanto, é possível ver a mão de outra pessoa fazendo os curativos da jovem. “Peço apenas que me levem para casa o mais rápido possível, para a minha família, meus pais, meus irmãos. Por favor, me deixem sair daqui o mais rápido possível”, clamou Mia.

Segundo jornais locais, Mia teria sido raptada em uma festa rave que foi atacada pelos terroristas do Hamas. De acordo com as autoridades israelenses, 199 pessoas estão detidas em Gaza, enquanto um representante do Hamas disse que ao menos entre 200/250 reféns estão na localidade.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, “os Hamas estão tentando se apresentar como uma organização humanitária, ao mesmo tempo que agem como uma horrível organização terrorista responsável por matar e raptar bebês, mulheres, crianças e idosos”.

Anteriormente, um representante das Brigadas Al-Qassam, um braço do Hamas, disse que o grupo estava “empenhado” em proteger os reféns e que libertaria os reféns com cidadania estrangeira quando “surgisse a oportunidade”.

No entanto, o Hamas ameaçou executar os reféns em caso de ataques de Israel contra civis na Faixa de Gaza. Um importante líder do grupo afirmou que “tem o que precisa” para libertar todos os palestinos de prisões de Israel e indicou que o grupo pode tentar usar os reféns como barganha para assegurar a libertação de prisioneiros da Palestina.