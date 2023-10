Lula e Maduro conversam por telefone sobre eleições na Venezuela

De acordo com o texto divulgado pelo Planalto, também foi discutida a volta do pagamento da dívida da Venezuela com o Brasil - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil) Agência Estado Agência Estado E-mail

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conversaram por telefone na manhã desta segunda-feira, 16. De acordo com o Palácio do Planalto, eles falaram sobre as eleições venezuelanas, marcadas para o ano que vem.

Segundo nota divulgada pela Presidência da República, Lula quis saber sobre as negociações entre o governo venezuelano e a oposição, e sobre as conversas entre Venezuela e Estados Unidos para levantar as sanções econômicas contra o país latino-americano.

A nota também afirma que os dois presidentes discutiram formas de facilitar o comércio na fronteira entre os países, um acordo para cooperação e investimentos e a retomada da exportação de energia da Venezuela para o Brasil.

De acordo com o texto divulgado pelo Planalto, também foi discutida a volta do pagamento da dívida da Venezuela com o Brasil.