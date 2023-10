Homem que matou professor na França reivindicou ataque em nome do EI

Deputados franceses fazem um minuto de silêncio em homenagem ao professor Dominique Bernard, morto em um atentado em 13 de outubro de 2023 - (crédito: JULIEN DE ROSA / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

O homem que matou um professor na sexta-feira na França publicou um vídeo antes do ataque, no qual reivindica o crime em nome do grupo extremista Estado Islâmico (EI), informou nesta terça-feira (17/10) uma fonte próxima ao caso.

No vídeo, Mohammed Mogouchkov, um russo de 20 anos que tinha ficha criminal por radicalização, também faz uma referência "muito marginal" ao ataque surpresa do grupo islamita Hamas contra Israel em 7 de outubro, acrescenta a fonte.

Mogouchkov assassinou na sexta-feira (13) Dominique Bernard, professor de francês de 57 anos, na escola em que foi aluno em Arras (norte), quase três anos após o assassinato, na região de Paris, do professor Samuel Paty por outro islamita radical.

Após o ataque de Arras, o governo da França elevou o nível de alerta para "emergência de atentado", em um momento de grande tensão devido ao temor de que o conflito no Oriente Médio seja importado para o território francês, onde vive a maior comunidade judaica da Europa.

Depois de passar 96 horas em custódia policial, o autor do crime deve comparecer nesta terça-feira a uma audiência com um juiz de instrução para o seu indiciamento. Uma fonte policial afirmou que Mogouchkov "não apresentou explicações" até o momento.