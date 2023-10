Ataque de Israel a hospital em Gaza deixa centenas de mortos, dizem autoridades palestinas

Ataque teria deixado pelo menos 500 mortos, segundo autoridades paletinas - (crédito: Reuters) BBC Geral

Um suposto ataque aéreo de Israel a um hospital na Faixa de Gaza matou ao menos 500 pessoas, segundo um porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islâmico Hamas.

Já um porta-voz do exército israelense diz que a causa do incidente não é conhecida e que os militares estão investigando os detalhes.

A se confirmarem as afirmações das autoridades palestinas, esse seria mais um da série de ataques aéreos que Israel vem promovendo em Gaza em retaliação ao ataque do Hamas em 7 de outubro, quando pelo menos 1,3 mil foram mortos por membros do grupo islâmico.

Até o início da tarde desta terça-feira, pelo menos 4,2 mil pessoas foram mortas em ataques das forças de Israel em Gaza.

Imagens do hospital árabe Al Ahli mostram cenas de caos - com vítimas ensanguentadas e mutiladas sendo levadas às pressas em macas.

Corpos e veículos destruídos podem ser vistos nos escombros espalhados pela rua.

Vídeos compartilhados pela internet, ainda não confirmados pela BBC, mostram uma grande explosão pouco antes.

Centenas de pessoas feridas estavam abrigadas em um corredor nas dependências do hospital, segundo moradores da região.

Autoridades da defesa civil dizem que a explosão foi resultado de um ataque aéreo israelense e que centenas de pessoas estão presas nos escombros.

O gabinete de comunicação social do governo do Hamas em Gaza classificou o ataque ao hospital como um "crime de guerra".

"O hospital atendia centenas de doentes e feridos, e pessoas deslocadas à força das suas casas", afirmou o Hamas.

O comunicado diz que "centenas de vítimas ainda estão sob os escombros".