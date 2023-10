Médico se depara com corpos de familiares em hospital de Gaza

O médico Fadi Al-Khadri teve uma triste surpresa ao se deparar com o corpo do pai e do irmão - (crédito: Reprodução Instagram Eye On Palestine) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O médico Fadi Al-Khadri teve uma triste surpresa ao se deparar com o corpo do pai e do irmão entre os cadáveres que foram enviados ao Shifa International Hospital, local onde atua no trauma, na Faixa de Gaza.

Nas imagens de um vídeo divulgado por Ahmed Hijazi., o médico aparece sendo consolado pelos colegas que também atuam na linha de frente do hospital. Muito abalado e chorando muito, o homem é colocado sentado em uma cadeira, onde conversa com os amigos de trabalho que tentam acalmá-lo.

Segundo a página do Instagram Eye On Palestine, o irmão e o pai de Al-Khadri foram mortos por ataques aéreos israelitas em Gaza, ocorridos no domingo (15/10). Até o momento, pelo menos 2.750 pessoas foram mortas e 10 mil feridas pelos ataques israelenses em Gaza.