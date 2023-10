Jihad Islâmica nega ataque a hospital na Faixa de Gaza

Após as acusações do governo de Israel, o grupo Jihad Islâmica na Palestina negou autoria de ataque a um hospital em Gaza que matou cerca de 500 pessoas, nesta terça-feira (17/10). O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, alega que o bombardeio ao hospital Ahli Arab foi de autoria israelense.

Em entrevista ao The New York Times, Daoud Shehab, porta-voz da Jihad Islâmica, declarou que “não houve nenhuma operação das Brigadas Al-Quds (braço armado da organização) na área”.

Menor que o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina é uma organização fundamentalista fundada em 1981 no Egito por estudantes universitários da Faixa de Gaza. A palavra “jihad”, de forma geral, significa "luta". Além de Gaza, o grupo tem atuação na Cisjordânia e recebe apoio do Irã, assim como o Hamas, além de defender a resistência armada contra o estado de Israel.



A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou os ataques e afirmou que o hospital Ahli Arab estava entre as unidades que receberam ordens de evacuação pelo governo de Israel. Em nota, a ONU pediu a reversão da ordem de retirada e afirmou que a medida tem sido impossível de ser executada devido à “atual insegurança, o estado crítico de muitos pacientes e a falta de ambulâncias, pessoal, capacidade de camas do sistema de saúde e abrigo alternativo para os deslocados”.

O presidente palestino, Mahmud Abbas, declarou luto oficial de três dias pelo ataque ao hospital, que classificou como “massacre”



WHO statement on attack on Al Ahli Arab Hospital and reported large-scale casualties



WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in the north of the Gaza Strip. The hospital was operational, with patients, health and care givers, and internally displaced people… pic.twitter.com/iduiD0pA3q