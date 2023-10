Como funcionará cobrança de entrada de turistas em Veneza

Cidade de Veneza pode se tornar a primeira do mundo a taxar turistas - (crédito: Scott Wilson/Alamy) Vittoria Traverso - BBC Travel

Todos os dias, Federica Chiuch, moradora de Veneza e guia turística profissional, leva os visitantes pelos pontos turísticos da cidade.

Quando chega à Praça de São Marcos, onde fica a catedral de Veneza e antigo palácio do governo, ela acha difícil encontrar um lugar tranquilo para fazer uma parada.

“Entre maio e outubro a praça fica sempre superlotada”, explica. "É difícil avançar e conversar em meio ao constante ruído de fundo."

Nas últimas três décadas, Veneza tornou-se uma das vítimas mais notáveis do turismo excessivo. A cidade recebe atualmente cerca de 30 milhões de visitantes por ano, muito acima dos 50 mil residentes que realmente a chamam de lar. E mais de dois terços dos visitantes vão apenas para passar o dia.

Este mês, as autoridades municipais de Veneza anunciaram planos para combater essas questões com uma medida controversa: cobrar dos turistas uma taxa de entrada de 5 euros (R$ 27). Isso fará de Veneza a primeira cidade do mundo a cobrar entrada dos visitantes.

As notícias sobre a taxa de entrada geraram controvérsias e, com os viajantes ansiosos para saber como a nova medida os afetará, a BBC Travel conversou com autoridades e moradores locais para entender quando começa, quem terá que pagar e como as pessoas podem visitar a cidade de uma forma mais sustentável.

Qual é o problema?

Além de tornar a vida desagradável tanto para os moradores quanto para os turistas, o turismo excessivo está pressionando a infraestrutura da cidade. E, assim como em Lisboa ou Barcelona, está levando os venezianos a se mudarem devido à falta de habitação a preços acessíveis, à medida que os proprietários redirecionam os aluguéis de longa duração para estadias curtas e altamente lucrativas.

Mas Veneza, uma cidade construída sobre a água, enfrenta ainda mais riscos. A explosão turística aumentou o número de barcos nos canais da cidade, provocando ondas que estão corroendo as fundações dos edifícios centenários do local.

Há dois anos, o governo italiano proibiu os navios de cruzeiro de atracar no centro da cidade, em parte devido aos danos que essas grandes embarcações causam aos edifícios e ao fundo do mar. Em agosto, a Unesco ameaçou colocar Veneza na sua lista de patrimônios mundiais que estão em risco devido a “esforços insuficientes” para preservar a cidade.

Estava claro que algo precisava ser feito.

De onde veio a ideia da taxa?

Em 2019, o governo italiano aprovou uma proposta apresentada pelo governo municipal de Veneza para a introdução de uma “taxa de contribuição de entrada” de 5 euros para turistas.

O objetivo era fazer com que alguns turistas reavaliassem seus planos de viagem, com a ideia parcialmente inspirada em pequenas ilhas italianas como Ponza, que cobram uma taxa de desembarque.

A proposta foi deixada de lado durante a pandemia e retomada recentemente. A partir da primavera de 2024, o governo municipal de Veneza testará a nova taxa durante um período experimental. De acordo com a vereadora do turismo de Veneza, Simone Venturini, esse ensaio permitirá que os políticos testem o imposto, com o objetivo final de o tornar permanente.

Quando começa o período de testes?

Veneza selecionará 30 datas, a partir da primavera de 2024, para aplicar a taxa. Eles ainda não foram anunciados, mas coincidirão com os períodos de pico do turismo para dissuadir as pessoas de visitarem durante dias especialmente movimentados.

“Testaremos a taxa durante os dias de pico de viagens, como o fim de semana da Páscoa”, disse Venturini.

Quem será afetado pelo teste?

A taxa de entrada será aplicada aos visitantes que forem à Veneza durante o dia e afetará apenas o centro (excluindo ilhas próximas como Murano).

De acordo com uma lista de regras publicada pelo governo local, as categorias isentas incluem visitantes que pernoitam, residentes de Veneza e da região mais ampla de Vêneto, familiares de residentes locais, pessoas que chegam por motivos de trabalho ou voluntariado, estudantes matriculados nas universidades de Veneza, atletas que visitam Veneza para eventos esportivos e menores de 14 anos.

Como funciona a taxa de inscrição?

Os turistas terão que se registar num portal que será lançado em breve e pagar a taxa de 5 euros. O portal irá gerar um QR code para download que certificará que a taxa foi paga. Será fiscalizado pelas autoridades locais, que verificarão as pessoas aleatoriamente e pedirão para mostrar o código. Durante o teste, as pessoas também poderão pagar no local se forem paradas pelas autoridades sem o código.

Mesmo as pessoas isentas da taxa, como os residentes da região do Vêneto, terão de se registrar. Dessa forma, diz Venturini, as autoridades poderão ter uma noção melhor de quantas pessoas virão num determinado dia e ajustar serviços como a coleta de lixo.

Durante o primeiro ano, os fundos provenientes da taxa de entrada serão utilizados para financiar o sistema de informação e as verificações dos QR code pelas autoridades locais. “Nosso principal objetivo por enquanto é a criação de um sistema de reservas e um conjunto de incentivos para evitar que tantas pessoas venham nos dias de pico”, disse Venturini.

Por que a taxa é apenas para turistas?

Os turistas representam dois terços de todos os visitantes e são compostos principalmente por grandes grupos, como passageiros de navios de cruzeiro e excursões vindas da região de Vêneto. De acordo com Davide Bertocchi, professor de geografia do turismo na Universidade de Udine, os turistas não têm muito valor econômico para Veneza, mas exercem uma pressão significativa sobre a sua infraestrutura.

Como explicou Bertocchi, esses grandes grupos geralmente seguem um itinerário padrão de três a quatro horas focado em pontos turísticos como a praça de São Marcos e a ponte Rialto, criando congestionamentos insustentáveis nas pequenas ruas da cidade e nas pontes com mil anos de idade. Na maioria das vezes, não gastam dinheiro para visitar igrejas ou museus, nem para fazer compras ou comer em instalações de propriedade local.

Em contrapartida, os visitantes que pernoitam gastam mais dinheiro em hospedagem e refeições. Além disso, já estão sujeitos à taxa turística de Veneza, um valor pago diretamente em sua hospedagem e que é utilizado para financiar a manutenção do serviço turístico de Veneza e a preservação de seu patrimônio cultural.

Qual é a diferença entre a taxa turística e a taxa de entrada?

As taxas turísticas em Veneza (e em toda a Itália) estão incluídas na conta do hotel de uma pessoa e podem variar de 1 euro (R$ 5,50) a 5 euros (R$ 27,50) por noite, dependendo do tipo de acomodação.

A taxa de entrada em Veneza, por outro lado, será exclusiva para visitantes que passam o dia e não a noite na cidade.

Como as pessoas se sentem em relação a isso?

O anúncio do valor da entrada provocou diversas reações. Há um ano, 1.000 cidadãos reuniram-se em torno da cidade para protestar contra o anúncio da taxa.

Na semana passada, o anúncio do julgamento da taxa de entrada foi recebido com protestos acalorados durante uma reunião do conselho municipal.

Anna Scovaricchi é uma tradicional artesã de encadernação que se mudou com a família de quatro pessoas para a cidade vizinha, Pádua, porque não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Ela diz que a taxa de entrada “é uma piada”. “As pessoas certamente pagarão 5 euros para vir a Veneza”, disse ela. “O verdadeiro problema é a falta de moradia e o fato de a cidade ter se transformado em uma enorme pousada.”

Venice Day Trips, uma operadora turística que oferece itinerários culturais em Veneza e região, pensa que uma taxa de entrada não é a maneira certa de gerir o excesso de turismo. “O que gostaríamos de ver é um número fechado (de turistas) com um processo de reserva claro”, disse a fundadora Rachel Erdman. Ela diz ainda que normalmente desaconselha os turistas a visitarem Veneza durante a alta temporada, como os meses de verão. “O que realmente não concordamos é com uma taxa para entrar na cidade”.

No entanto, as associações comerciais parecem esperançosas quanto à taxa de entrada. Conforme noticiado pelo jornal italiano La Repubblica, a associação comercial de artesãos locais afirmou que os mecanismos de taxas de entrada "provavelmente precisarão de ser melhorados", mas é um bom começo para gerir o excesso de turismo.

O que as autoridades estão dizendo?

As autoridades municipais de Veneza responderam às críticas dizendo que, por enquanto, o regime de taxas de entrada está em fase experimental. “Queremos testar isso”, disse Venturini. "Queremos ver se cobrar 5 euros pode convencer algumas pessoas a escolher dias fora de pico para vir à Veneza."

Outras cidades cobram entrada?

As taxas turísticas não são uma novidade. De acordo com Megan Epler Wood, diretora-gerente do Programa de Gestão de Ativos de Turismo Sustentável (Stamp, por sua sigla em inglês) da Universidade Cornell, outros destinos criaram impostos como forma de gerir o excesso de turismo.

Por exemplo, em 2016, as Ilhas Baleares criaram uma “taxa ecológica” para financiar a preservação dos bens ambientais e culturais do arquipélago. Já Belize cobra dos visitantes desde a década de 1990 para financiar a preservação dos seus recifes de coral e de uma vasta biodiversidade. Outros destinos que cobram dos turistas incluem Bali, Barcelona, França, Áustria, Croácia, Costa Rica, Nova Zelândia e, mais recentemente, Islândia.

No entanto, nenhum país criou uma taxa de entrada como Veneza. A maioria dos destinos inclui uma taxa turística como parte das contas de acomodação ou associada a uma passagem aérea ou visto de turista. Esta será a primeira vez que os turistas precisarão pagar para entrar em uma cidade.

O objetivo final do imposto também é diferente. No caso das Ilhas Baleares ou de Belize, os impostos são cobrados especificamente para financiar projetos de turismo sustentável. Em vez disso, a taxa de entrada em Veneza não vai para um fundo específico.

Venturini diz que o dinheiro arrecadado dos visitantes será usado apenas para cobrir os custos do sistema de reservas.

Por que não limitar o número de turistas?

Muitos destinos impactados pelo excesso de turismo, como Machu Picchu ou a Antártida, estabeleceram um limite diário para o número de pessoas autorizadas a entrar em um único dia. No entanto, Veneza, como explicou Venturini, é uma cidade e não um local turístico e impor um limite ao número de visitantes iria contra o direito constitucional italiano à livre circulação.

Como os viajantes podem visitar Veneza de forma mais sustentável?

Segundo Valetia Duflot, fundadora da Venezia Autentica, organização que promove o turismo sustentável em Veneza, basta um pouco de pesquisa. Ela sugere ficar por algumas noites – assim você poderá ver Veneza quando os turistas estiverem fora – e, se possível, procurar acomodações de propriedade local, gastar dinheiro em restaurantes e souvenirs de comerciantes locais e escolher guias totalmente licenciados.

Chiuch acrescenta que parte da resposta está na criação de uma consciência. “Sempre conto aos visitantes sobre os desafios de Veneza, como o impacto negativo dos navios de cruzeiro”, disse ela, “e dou dicas sobre como sair dos caminhos tradicionais e evitar parar em áreas congestionadas”.

Ela também acredita que a promoção de práticas sustentáveis pode conscientizar os turistas sobre o papel deles na preservação da cidade. “Sempre digo aos visitantes que Veneza faz parte da nossa herança humana coletiva”, disse ela, “por isso é nossa responsabilidade coletiva preservar a sua beleza”.