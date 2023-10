EUA: Tiroteio em massa deixa mortos em pequena cidade americana; atirador é considerado foragido

A polícia compartilhou a foto de um veículo que teria sido usado pelo atirador - (crédito: Divulgação/LEWISTON MAINE POLICE DEPARTMENT) Christy Cooney - BBC News

A polícia da cidade americana de Lewiston, no Estado do Maine, alertou na noite de quinta-feira (25/10) que um homem armado está à solta após ter matado, segundo relatos da imprensa local, pelo menos 16 pessoas.

Os moradores da cidade, com 38 mil habitantes, foram orientados a se abrigar.

A polícia disse que está investigando ataques a “vários locais” e divulgou fotos de um suspeito.

Há também relatos não confirmados de pelo menos 50 pessoas feridas.

A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden foi informado sobre a situação e continuará a receber atualizações.

Em comunicado na rede social X (antigo Twitter), a Polícia Estadual do Maine disse: “Há um atirador ativo em Lewiston"

“Pedimos às pessoas que se abriguem. Por favor, fiquem dentro de casa com as portas trancadas.”

A polícia disse que respondeu a chamados em dois locais, um restaurante de nome Schemengees e uma pista de boliche, a Sparetime Recreation.

Os dois locais parecem estar a cerca de 6,5 km, ou 10 minutos de carro, um do outro.

O Centro Médico Central do Maine disse que está atendendo vítimas de um “tiroteio em massa” e buscando coordenação om outros hospitais da região para tratar os feridos.

O Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin divulgou duas imagens de um suspeito, dizendo que ele estava foragido e pedindo a ajuda do público para identificá-lo.

As fotos mostram um homem barbudo, com um casaco marrom e uma grande arma de fogo entrando em um prédio.

A polícia também compartilhou a foto de um veículo branco que teria sido usado pelo atirador.

O Superintendente das Escolas Públicas de Lewiston, Jake Langlais, disse em um comunicado que as escolas do distrito seriam fechadas na quinta-feira (26).