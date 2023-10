Busto de mármore avaliado em R$ 18 milhões vira peso de porta na Escócia

Uma estátua de mármore avaliada em quase três milhões de libras (R$ 18 milhões), virou peso de porta em Invergordon, na Escócia. Segundo a BBC internacional, o busto retrata Sir John Gordon, que foi proprietário de terras na região montanhosa de Highlands, no norte do país.

A escultura foi feita em 1728 pelo artista francês Edmé Bouchardon, quando Gordon estudava em Roma, na Itália. O mais interessante é que após estar em posse da Câmara Municipal de Invergordon em 1930, a obra de arte desapareceu, sendo encontrada somente em 1998 como peso de porta de um galpão em uma propriedade industrial, e comprada pela Câmara Municipal por apenas cinco libras (R$ 30).

Em setembro de 2011, o busto esteve no museu de Invergordon em uma exposição temporária e em 2016 no Louvre, em Paris e no museu J Paul Getty, em Los Angeles, nos Estado Unidos. Hoje em dia a obra está sob os cuidados da Câmara Municipal. Este ano foram feitas ofertas pela compra do busto de Gordon por compradores anônimos estrangeiros, e a possibilidade de venda será discutida em uma reunião do comitê da cidade na próxima segunda-feira (30/10).

Se for decidida a venda, o dinheiro vai para o fundo municipal. Entretanto, outra possibilidade em discussão é a obra ser enviada ao museu local e virar uma exposição fixa.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins