Beatles anunciam lançamento de música começada por John Lennon e terminada por IA

Inteligência artificial foi usada para 'pegar' vocais de Lennon de fita antiga - (crédito: PA MEDIA) Paul Glynn e Mark Savage - BBC News Entretenimento

Mais de 50 anos após a separação dos Beatles, a banda anunciou o lançamento de sua “última música”.

Chamada de Now And Then ("Agora e depois", em tradução literal), é baseada em uma gravação iniciada nos anos 1970 por John Lennon e concluída no ano passado por Paul McCartney e Ringo Starr.

Paul mencionou a música em uma entrevista recente à BBC, dizendo que a tecnologia de Inteligência Artificial foi usada para “pegar” os vocais de Lennon de uma fita cassete antiga.

A faixa deve ser lançada no fim da manhã da próxima quinta-feira, 2 de novembro.

Ela também fará parte de versões remasterizadas dos álbuns Red e Blue dos Beatles, com lançamento previsto para 10 de novembro.

Lançadas originalmente em 1973, as compilações que abrangem toda a carreira foram descritas pela revista Rolling Stone como "indiscutivelmente os álbuns de maiores sucessos mais influentes da história".

Apresentando tudo, desde Love Me Do até The Long And Winding Road, os dois volumes são essencialmente divididos entre os primeiros dias da banda (o Álbum Vermelho) e seu período tardio mais experimental e expansivo (o álbum Azul).

Em um comunicado à imprensa, os Beatles sobreviventes disseram que concluir a música foi uma experiência surreal.

“Lá estava a voz de John, cristalina”, disse Paul. "É muito emocionante. E todos nós tocamos nela, é uma gravação genuína dos Beatles. Em 2023, ainda estar trabalhando na música dos Beatles e prestes a lançar uma nova música que o público ainda não ouviu, acho que é uma coisa emocionante."

“Foi o mais perto que chegamos de tê-lo de volta na sala, então foi muito emocionante para todos nós”, acrescentou Starr. "Era como se John estivesse lá, você sabe. É muito emocionante."

Gravação 'porcaria'

Now And Then foi originalmente escrita por John Lennon após a separação dos Beatles em 1970, e circulou como uma música “pirata” por anos.

Uma canção de amor apologética, é dirigida a uma velha amizade (ou amante), a quem Lennon declara: "De vez em quando, sinto sua falta / De vez em quando, quero que você volte para mim".

Depois que Lennon foi morto a tiros do lado de fora de seu prédio em Nova York, em dezembro de 1980, sua viúva, Yoko Ono, deu a música a Paul.

Estava em uma fita cassete chamada "For Paul", que também continha as primeiras versões de Free As A Bird e Real Love - que os Beatles restantes aprimoraram e lançaram como singles em 1995 e 1996, como parte de seu projeto Anthology.

A banda também tentou gravar Now And Then, mas a ideia foi rapidamente abandonada - com o guitarrista George Harrison dizendo que a qualidade da gravação de Lennon era "uma porcaria".

Paul quis completar a música desde então - e os avanços na tecnologia de áudio finalmente tornaram isso possível.

A história começou com o lançamento do documentário Get Back dos Beatles em 2021. O diretor Peter Jackson e sua equipe desenvolveram um novo software que permitiu “desmixar” gravações mono da década de 1970 para isolar instrumentos e vocais individuais.

Essa mesma tecnologia foi usada no ano passado para criar um novo mix do álbum Revolver da banda. O produtor Giles Martin disse à BBC que o software usou elementos de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina para separar sons sobrepostos.

“É preciso aprender qual é o som da guitarra de John Lennon, por exemplo, e quanto mais informações você puder fornecer, melhor será o resultado”, disse ele.

Esse processo agora foi aplicado à fita original de Now And Then, removendo o chiado da fita e o ruído da rede elétrica, preservando ao mesmo tempo a performance de Lennon.

Paul e Ringo começaram a concluir a música no ano passado, adicionando novos vocais, bateria, baixo, guitarra e piano; além de partes de guitarra elétrica e acústica gravadas por Harrison em 1995, antes de sua morte.

Giles Martin, filho do lendário produtor dos Beatles, George Martin, também adicionou backing vocals das gravações originais de Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby e Because, criando uma camada extra de nostalgia.

O lançamento de Now And Then será precedido por um documentário sobre o making of da música, que estreia na próxima quarta-feira (1/11).