A fúria no Japão contra youtuber que gravou vídeo ensinando como viajar de trem sem pagar

Fidias Panayiotou irritou os japoneses com suas tentativas de fugir de pagar as passagens de trem - (crédito: Divulgação) Nicholas Yong - Da BBC News em Singapura

As ações dele irritaram os japoneses – e ele teve que se desculpar.

O YouTuber Fidias Panayiotou, com mais de 2,4 milhões de assinantes, publicou um vídeo intitulado “Viajei pelo Japão de graça” (I Travelled Across Japan For Free), no qual mostrava como evitou pagar passagens de trem e a conta do café da manhã de seu hotel cinco estrelas.

O vídeo tem quase meio milhão de visualizações.

Diante dos acontecimentos, alguns cidadãos manifestaram sua indignação nas redes sociais e pediram que Panayiotou fosse preso. As autoridades ferroviárias estão avaliando tomar medidas contra ele.

As boas maneiras são uma característica da cultura japonesa e piadas consideradas desrespeitosas são desaprovadas.

Panayiotou teve que se desculpar pelo transtorno que causou.

"Olá, gente linda, peço desculpas ao povo japonês se os fizemos sentir-se mal, esse não era o nosso objetivo!", disse o YouTuber cipriota na terça-feira (24/10), depois que seu vídeo se tornou viral no fim de semana.

Panayiotou se descreve como um “profissional que comete erros” em sua página no YouTube.

Ele foi acompanhado por outras três pessoas no vídeo do Japão, que fazia parte de um desafio.

Em determinado momento da filmagem, ele se esconde no banheiro de um trem-bala e finge estar passando mal ao ser confrontado por um condutor. Ele então foge para embarcar em outro trem, onde repete a ação.

Panayiotou também implora a um estranho que pague sua passagem de ônibus, mas ainda faltam 80 ienes (US$ 0,53). O motorista então o trancou no ônibus e o levou para uma delegacia, onde ficou detido por cinco horas antes de ser liberado.

Mais tarde, ele se apresenta como hóspede do hotel para receber um café da manhã grátis. “E sairemos do hotel sem sermos pegos e sem problemas”, diz para a câmera.

Não está claro quando o vídeo foi filmado ou se Panayiotou e seus companheiros ainda estão no Japão.

Fúria nas redes sociais

Muitos usuários das redes sociais exigiram que Panayiotou excluísse seu vídeo para provar que seu pedido de desculpas era sincero. O vídeo parecia ter sido removido de seu canal no YouTube a partir do meio-dia de terça-feira.

“Surgiu outro YouTuber estrangeiro estranho e irritante. Além de Fidias, os outros três deveriam ser presos”, disse um usuário da rede social.

“Estou realmente enojado com pessoas como você, que se aproveitam da gentileza e da cortesia do povo japonês”, disse outra pessoa.

Outro comentou: “Isso é muito errado. Isso é apenas roubar o dinheiro das pessoas e se comportar de maneira rude com os outros”.

Em agosto, o também YouTuber Ismael Ramsey Khalid, mais conhecido como Johnny Somali, foi preso por supostamente invadir um canteiro de obras e gritar repetidamente “Fukushima”, uma referência à usina nuclear onde reatores derreteram em 2011 após um tsunami.

Em 2017, o influenciador americano Logan Paul também gerou grande polêmica com um vídeo que postou, já excluído, de uma aparente vítima de suicídio em uma floresta japonesa que obteve milhões de visualizações.