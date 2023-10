Fãs de Taylor Swift iniciam campanha argentina contra candidato Milei

Swift fará, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, três shows no estádio Monumental de Buenos Aires, com capacidade para mais de 80.000 pessoas - (crédito: LUIS ROBAYO / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

Um grupo de fãs da estrela pop americana Taylor Swift iniciou, nesta quinta-feira (26/10), uma campanha contra o candidato ultradireitista Javier Milei (A Liberdade Avança) pelo "perigo que representa" para o país.

"Nos vemos na necessidade de falar sobre as próximas eleições argentinas e o futuro do país. Como disse Taylor: temos a necessidade de estar do lado correto da história. #SwiftiesAgainstLLA", disse o grupo em sua conta "Swifties Contra LLA" na rede X (antigo Twitter).

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

A conta foi criada neste mês de outubro e tem 3.600 seguidores até agora. Swift fará nos dias 9, 10 e 11 de novembro três shows no estádio Monumental de Buenos Aires, com capacidade para mais de 80.000 pessoas.

As entradas, que se esgotaram em apenas algumas horas, foram vendidas há cinco meses. O deputado Javier Milei disputará o segundo turno presidencial em 19 de novembro com o candidato governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa.

Milei "é o representante da direita antidemocrática que vem tirar todos os nossos direitos adquiridos", expressou o grupo de seguidores de Swift, conhecida por suas críticas às posições do ex-presidente americano Donald Trump.

Um comunicado das swifties rejeita as posições de Milei sobre questões como o aborto e a diversidade sexual e o critica por colocar em dúvida o alcance das violações aos direitos humanos cometidas durante a última ditadura no país (1976-1983).

"Ante o perigo que o candidato Javier Milei representa, principalmente para as mulheres e diversidades, em 19 de novembro NÃO vamos votar nele", diz a nota, que se encerra com a expressão "Cheers to the resistance!" ("Viva a resistência!").

Outro grupo de fãs argentinos, mas do grupo coreano de k-pop BTS, também repudiou, na quarta-feira, os "dizeres de ódio e xenofobia" de Victoria Villarruel, companheira de chapa de Milei, que disse que o nome da banda aludia a uma "doença de transmissão sexual".