Um café da manhã e uma conversa de duas horas e meia marcaram a primeira reunião entre o presidente eleito da Argentina, o ultralibertário Javier Milei, e o atual chefe de Estado, Alberto Fernández. Em nota protocolar, a Casa Rosada — sede do Executivo — informou que o encontro ocorreu na residência presidencial de Olivos, a 17km de Buenos Aires, "com o objetivo de dar início ao processo de transição institucional entre as equipes designadas por ambos nas distintas áreas de governo". Segundo o jornal La Nación, Fernández e Milei acordaram que a transferência de poder será feita de forma gradual em cada setor. Fontes afirmaram ao mesmo diário que a reunião foi "amável, respeitosa e institucional". No entanto, a foto oficial mostra os dois líderes com semblante cerrado e tenso. Nesta quarta-feira (22), será a vez de a atual vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner, receber no Senado Victoria Villaruel, a vice de Milei.

Horas depois, em entrevista ao jornalista Manuel Adorni para o próprio canal no YouTube, Milei revelou que teve com Fernández uma "conversa muito cordial e produtiva". "Abordamos nossas diferenças de forma educada", assegurou. "Passamos muito tempo conversando, para mim foi valioso, conversamos sobre a transição, a política interna, a política internacional. E também a questão social. Foi uma conversa produtiva", acrescentou. Ele deixou claro que a transição será pontuada pelo pragmatismo. "Nesse sentido, considero muito valioso tomar a experiência de quem tem estado no cargo." Depois da reunião com Milei, Fernández também adotou um tom cordato.

Em declarações à tevê colombiana NTN24, o líder peronista lembrou que a reunião institucional "reclamava seriedade", confirmou que ambos discutiram temas nacionais e internacionais e ensaiou um distanciamento do governo do ultralibertário. "Tomara que o novo presidente faça as coisas bem. Não compartilho de muitas de suas visões. Mas, se as coisas correrem bem, a Argentina estará bem. Não quero ser um obstáculo", sublinhou.

Doutora em ciência política e professora na Universidad Nacional del Litoral e na Universidad de Buenos Aires (UBA), a argentina Fanny Maidana afirmou ao Correio que a tensão em torno da reunião entre Milei e Fernández focou-se em questões de agenda. "Milei não queria fazê-la em Olivos. Por uma questão de protocolo, foram usadas somente palavras corretas para esse tipo de encontro, que teve a presença do possível ministro do Interior do próximo governo (Guillermo Francos) e do secretário-geral da Presidência (Nicolás Posse). No entanto, as partes não divulgaram como a transição será feita. Isso não ficou resolvido. Foi mais uma reunião de protocolo, para começar a trabalhar", observou. Ela reconhece, no entanto, que a imagem divulgada do encontro sugere "alguma tensão" na situação.

Por sua vez, Gastón Mutti, cientista político da Universidad Nacional de Rosario e da Universidad Nacional de Entre Ríos, destacou que as fotos divulgadas pela Presidência da Argentina mostram apenas Milei e Fernández, e nenhum assessor. "Isso faz pensar em uma transição que será comandada pelos dois, e não por outras personalidades muito importantes, principalmente dentro do governo atual — por setores da vice-presidente Cristina Kirchner ou do ministro da Economia, Sergio Massa", explicou à reportagem. "Eu tenderia a imaginar que será uma transição muito mais formal do que substancial. Com o anúncio de negociação sobre um novo acordo de preços com os supermercados, o governo seguirá com sua política econômica até 10 de dezembro (data da posse)."

Para Miguel De Luca, também professor de ciência política da UBA, o tema da passagem do bastão de comando de Milei para Fernández tem, como tema central, a desvalorização do peso argentino. "Existe uma crença de que essa desvalorização é iminente. Obviamente, Milei não quer levar isso adiante, a fim de não pagar um custo no início de seu governo. Ele espera que o próprio Fernández o faça. Esse é o principal problema", disse à reportagem. "Todos os outros entraves da transição, como a inflação, outras questões econômicas, como pagamentos de dívida, etc, são menores, quando comparados à desvalorização da moeda." Ainda segundo ele, existe uma tensão entre o atual presidente e o sucessor. "Mas o problema está no fato de que Fernández não lidera o governo, não é o 'chefe'. Esse papel cabia a Massa até a eleição. Antes, era tarefa de Cristina", ressaltou.



Ao telefone com o papa Francisco

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, falou por telefone com o papa Francisco, informou o escritório do político, após meses de relações tensas entre os dois devido às declarações ofensivas do então candidato contra o pontífice, sobre as quais ele se desculpou durante a campanha. "Sua Santidade, o Papa Francisco, se comunicou com nosso futuro mandatário para parabenizá-lo e expressar-lhe seus desejos de união e progresso para nossa pátria", detalhou um comunicado oficial do escritório de Milei. O presidente eleito "agradeceu as palavras do sumo pontífice, que se comprometeu a enviar-lhe um terço bento como presente de posse", diz a nota. Existe a previsão de que Francisco visite a Argentina, sua terra natal, no primeiro semestre do próximo ano.