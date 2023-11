Gêmeas idênticas comemoram aniversário de 100 anos juntas na Inglaterra

Florence Boycott e Anne Brown comemoraram os 100 anos de vida ao lado de cinco gerações da família - (crédito: PA Media) BBC Geral

Duas irmãs gêmeas idênticas, Anne Brown e Florence Boycott, comemoraram na semana passada seu 100º aniversário juntas na Inglaterra — e uma delas disse que se sente da mesma forma de quando tinha 50 anos.

As irmãs se encontraram pela primeira vez depois de anos para uma festa na quinta-feira (16/11) na casa de repouso onde Florence Boycott mora, na cidade de Barnsley.

As duas viveram no condado de South Yorkshire durante toda a vida.

Na comemoração do centenário, elas ficaram cercadas por amigos e cinco gerações da família.

Brown lembra que nem mesmo o pai delas conseguia perceber a diferença entre as gêmeas quando elas eram crianças.

“Eles não conseguiam nos diferenciar”, conta. “Meu pai ficava desesperado por isso."

“Éramos muito próximas. Estávamos sempre juntas, nunca uma sem a outra.”

Brown acrescentou: “Não parece nada diferente de quando eu tinha 50 anos”.

Para ela, o segredo para uma vida longa é "apenas seguir em frente" e dormir cedo.

"Nós simplesmente avançamos ano após ano e chegamos a cem."

A filha de Boycott, Kathy Lindsay, diz que as gêmeas eram duas de 10 irmãos: “Cinco meninos e cinco meninas – em uma casa de dois quartos”.

"Você se pergunta como eles conseguiram. Os banheiros eram do lado de fora e as banheiras ficavam de frente ao fogo."

Kathy Lindsay diz que sua mãe e sua tia eram absolutamente idênticas quando jovens e que ela mesma já confundiu as duas.

“Uma vez, minha tia Anne entrou em casa e pensei que fosse minha mãe. Eu também as confundia no telefone. Suas vozes eram as mesmas."

"Elas costumavam trocar de namorado se tivessem um de quem não gostassem e coisas assim."

Kathy Lindsay conta que as irmãs trabalharam juntas por muitos anos em uma fábrica de camisas em Barnsley depois de deixarem a escola. Boycott teve vários outros empregos, inclusive em uma padaria, em uma leiteria e na faxina de uma escola.

Kathy relata também que sua tia ainda trabalhava em meados dos anos 1990 em uma barraca de costura no mercado de Barnsley e continuou a viver de forma independente.

Já a mãe de Kathy foi convidada há alguns anos a reabrir o bingo local como a sua cliente mais antiga.

Brown tem uma filha; Boycott teve três filhas (uma das quais morreu) e tem sete netos, seis bisnetos e três tataranetos.

"Sempre dissemos que minha mãe faria cem anos e ela fez. Deus a abençoe", diz a filha de Boycott.