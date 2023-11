Como 'pai' do ChatGPT voltou ao comando da OpenAI dias após ser demitido

Sam Altman vai reassumir o cargo de CEO da OpenAI, dona do ChatGPT, apenas alguns dias após ter sido demitido pelo conselho da empresa.

O anúncio foi feito pela OpenAI por meio de um comunicado.

O acordo "em princípio" envolve a nomeação de novos membros para o conselho, acrescentou a companhia.

A demissão de Altman — que cofundou a OpenAI e é considerado por muitos como "o porta-voz da Inteligência Artificial" — ocorreu repentinamente na última sexta-feira (17/11), provocando surpresa e caos.

Funcionários da OpenAI chegaram a ameaçar fazer um pedido de demissão em massa a menos que ele fosse reintegrado.

"Estou ansioso para voltar à OpenAI", disse Altman em uma postagem no X (antigo Twitter).

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…