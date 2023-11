Israel detém diretor do Hospital Al-Shifa e Hamas vê "crime de guerra"

As Forças de Defesa de Israel (IDF) prenderam, nesta quinta-feira (23/11), Muhammad Abu Salmiya, diretor-geral do Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, localizado no centro da Cidade de Gaza. Além de Abu Salmiya, outros diretores do estabelecimento foram detidos pelas forças israelenses, segundo as quais o grupo extremista Hamas operava a partir do subsolo do complexo hospitalar e escondia armas e munições sob as instalações do Al-Shifa. Em várias entrevistas ao Correio, nas últimas semanas, Abu Salmiya denunciou a situação "catastrófica" no hospital e disse que muitos feridos morriam por falta de atendimento, ante a escassez de medicamentos e de leitos.



Ex-ministro da Saúde da Faixa de Gaza e chefe do Departamento Político do Hamas, Basem Naim afirmou ao Correio que a detenção de Abu Salmiya é "mais um crime de guerra". "Prender médicos, incluindo o diretor do Al-Shifa, é um crime de guerra e uma clara mensagem de que as forças de Israel planejam destruir os serviços médicos no norte da Faixa de Gaza, como parte de seu plano de esvaziar toda a área, um projeto de limpeza étnica", declarou o líder do Hamas.

Também ao Correio, Ghassan Abu-Sittah, cirurgião plástico que trabalhou no Hospital Al-Shifa ao lado de Abu Salmiya disse que o colega é um médico pneumologista que se tornou diretor-geral há alguns anos. "É um médico corajoso e honrado, que insistiu em permanecer com os pacientes durante todo o cerco ao Hospital Al-Shifa e que escoltou alguns deles do norte para o sul. Cabe à comunidade médica de todo o mundo se levantar e exigir sua imediata libertação", disse.

Nas últimas semanas, as IDF divulgaram vídeos e fotos de túneis supostamente usados pelo Hamas sob o Hospital Al-Shifa. "Uma decisão relacionada à sua detenção continuada será tomada de acordo com as descobertas da investigação e com o envolvimento do diretor do hospital em atividade terrorista", afirma nota conjunta das IDF e do Shin Bet, serviço de segurança israelense.