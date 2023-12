Terremoto de 7,6 nas Filipinas levanta alertas de tsunami

Autoridades das Filipinas deram o alerta para um "tsunami devastador", orientando quem mora no litoral para se deslocar para o interior, após um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter, seguido por uma forte réplica, sacudindo a ilha de Mindanao, no sul do arquipélago. A informação foi confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Ondas com mais de 1 metro acima da média devem atingir a costa. Até ontem não havia relatos de vítimas ou danos, mas o sargento da polícia de Hinatuan Joseph Lambo destacou que o terremoto foi "muito forte".

O terremoto ocorre quase duas semanas depois que outro tremor de magnitude 6,7 atingiu Mindanao, causando pelo menos nove mortes, abalando edifícios e derrubando parte do teto de um shopping.

Dyl Constantino, de 25 anos, estava no nordeste de Mindanao, quando o tremor ocorreu."Foi o terremoto mais longo e forte que já vivi, provavelmente durou cerca de quatro minutos", contou à AFP. "Todos nós entramos em pânico."

Os tremores são comuns nas Filipinas, localizada ao longo do "Anel de Fogo", um arco de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à bacia do Pacífico. A maioria deles não é sequer percebida, mas terremotos fortes e devastadores ocorrem aleatoriamente.