Mulher é presa por fingir ter 14 anos para abusar sexualmente de menores

Uma mulher, de 22 anos, foi presa, na Florida (EUA), depois de supostamente ter fingido ter 14 anos de idade para manter relacionamento sexual com um menino de 12. Alyssa Ann Zinger, que já tinha passagem pela polícia por molestamento, foi levada sob custódia, em 24 de novembro.

Segundo informações do jornal local Tampa Bay Times, ela é acusada de agressão obscena e lasciva e abuso sexual obsceno ou lascivo contra vítima de 12 a 15 anos. No entanto, Zinger foi libertada da prisão no dia de sua prisão depois de pagar uma fiança de US$ 7.500 por cada acusação.

Ela teria se passado por uma menor de idade que estudava em casa e entrou em contato com a vítima, em maio, pela rede social Snapchat. O Departamento de Polícia de Tampa acredita que Zinger também enviou fotos e vídeos explícitos para outras crianças da cidade.

Para a polícia, Alyssa admitiu ter tido relações sexuais com a criança e com outras, que também entrou em contato pelo Snapchat. A polícia está a procura das outras vítimas.

Em julho, a acusada e a vítima também foram flagradas furtando uma loja da Nordstrom, na International Plaza e Bay Street. Ela se identificou para um policial usando seu nome verdadeiro, mas disse que havia nascido em 2009. O policial não conseguiu encontrar informações sobre ela com a data de nascimento informada, mas encontrou uma mulher com o nome de Alyssa Ann Zinger, que nasceu em 2001. Zinger disse ao policial que ela tinha uma meia-irmã com o mesmo nome.