Cristina Kirchner, ex-vice-presidente da Argentina (2019 a 2023) e ex-presidente (2007 até 2015), recebeu vaias durante a posse de Javier Milei, em Buenos Aires, neste domingo (10/12). Com um vestido todo vermelho, a cor símbolo da esquerda na América Latina, Kirchner respondeu às vaias com um gesto obsceno: mostrou o dedo do meio.

Confira o momento:

Cristina Kirchner mostra o dedo para argentinos após ser vaiada em posse. https://t.co/Pc7KlbC7nl pic.twitter.com/UGNWSTra9I — Correio Braziliense (@correio) December 10, 2023

Como presidente do Senado (na Argentina, o vice-presidente é também presidente da Casa maior), Cristina Kirchner é a “organizadora” da primeira etapa da posse presidencial, e recebeu Javier Milei no Congresso Nacional, por volta das 11h30. No local, Milei recebeu a faixa presidencial de Alberto Fernández, como símbolo da passagem de poder.

Javier Milei quebrou a tradição e fez o primeiro discurso após ser empossado nas escadarias do Congresso. Na fala, o novo presidente fez críticas duras aos opositores e falou de "heranças herdadas das gestões passadas", chegando a citar nominalmente o Kirchnerismo — como é chamado o movimento político relacionado ao ex-presidente argentino Néstor Kirchner, que morreu em 2010, e a esposa dele, Cristina.