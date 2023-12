Na Argentina para a posse de Milei, Zelensky busca apoio de emergentes à Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou a Buenos Aires para testemunhar a posse, neste domingo, 10, do novo presidente da Argentina, Javier Milei. É a primeira viagem do líder ucraniano à América Latina, enquanto Kiev continua a buscar o apoio dos países em desenvolvimento para a sua luta de 21 meses contra a Rússia.

Um "outsider" que criticou o que chama de corrupção oficial arraigada na Argentina e prometeu desenraizar o sistema político, Milei concorreu com uma plataforma de política externa pró-Ocidente, expressando repetidamente desconfiança em Moscou e Pequim.

O gabinete de Milei disse que ele se ofereceu para sediar uma conferência entre a Ucrânia e os Estados latino-americanos, o que traz um potencial de ganhos diante do esforço de meses de Kiev para fortalecer as suas relações com os países do chamado sul global.

Zelensky aproveitou a viagem à Argentina para se encontrar com líderes de vários países em desenvolvimento.

A caminho de Buenos Aires, encontrou-se com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e chegando à Argentina se reuniu separadamente com os presidentes do Paraguai, Equador e Uruguai, segundo seu gabinete.

"O apoio e a voz forte e unida dos países latino-americanos que estão ao lado do povo da Ucrânia na guerra pela nossa liberdade e democracia são muito importantes para nós", disse Zelensky em comunicado. (Fonte: Associated Press)