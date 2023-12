Como os empregadores venceram a disputa por poder em 2023

Alex Christian - BBC Work Life

Getty Images Antes da pandemia, era extremamente raro um funcionário trabalhar de casa, mesmo que ocasionalmente

A tensão entre funcionários e empregadores aumentou drasticamente ao longo dos últimos anos, especialmente em função do polêmico retorno ao escritório. À medida que os funcionários buscam manter a flexibilidade que passaram a valorizar há mais de três anos, os empregadores tentam incutir maior rigidez, muitas vezes através de padrões de trabalho fixos que exigem o retorno presencial às mesas do escritório.

Desde a pandemia, os trabalhadores tiveram em grande parte certa vantagem sobre os executivos, seja devido a um mercado de trabalho favorável ou na teimosia em abandonar as suas instalações remotas.

Mas 2023 marcou um ponto de virada: pela primeira vez desde a chegada da covid-19, em um contexto de enfraquecimento da economia e de arrefecimento do mercado de trabalho, os empregadores estão com a vantagem.

No entanto, embora essa disputa por poder tenha aparentemente terminado a favor dos chefes, os trabalhadores não perderam tudo por que lutaram – milhões ganharam maior flexibilidade, autonomia e remuneração do que talvez tenham tido antes. Mas daqui para frente, e no futuro próximo, dizem os especialistas, o novo ambiente de trabalho híbrido parece destinado a ser comandado pelos empregadores.

Como chegamos aqui

Há menos de quatro anos, era extremamente raro um funcionário trabalhar de casa, mesmo que ocasionalmente – um privilégio especial concedido a poucos, muitas vezes em circunstâncias especiais. Mas a pandemia de covid-19 levou a um êxodo em massa do escritório.

De repente, as pessoas tiveram que trabalhar remotamente, a maioria pela primeira vez, e muitas descobriram que gostavam da flexibilidade e da autonomia que a mudança trazia.

E mesmo quando os confinamentos começaram a ser flexibilizados e os empregadores começaram a tentar chamar os seus funcionários de volta às suas estações de trabalho presencial, muitos deles não se mexeram durante anos.

Um mercado de trabalho imensamente favorável aos trabalhadores durante a pandemia – que viu as empresas lutarem por um conjunto limitado de talentos – significava que os trabalhadores tinham poder para pedir o que quisessem, ou sairiam. Durante esse período, as tentativas de forçar o retorno ao escritório foram, em alguns casos, até motivo de revolta aberta.

Mas a maré começou a mudar no outono de 2022. O enfraquecimento da economia e o aumento das taxas de juro levaram a cortes de empregos em grande escala, especialmente na área da tecnologia. À medida que o mundo emergia lentamente para a vida pós-pandemia, a recessão econômica coincidiu com algumas das maiores empresas pressionando pelo retorno aos escritórios com vigor renovado. O pêndulo aparentemente voltava-se para os empregadores, muitos dos quais anunciaram o congelamento das contratações. E, assim, num mercado de trabalho em arrefecimento, os trabalhadores começaram a ter menos agência.

Em janeiro de 2023, num contexto de demissões, alguns empregadores começaram a reduzir a flexibilidade dos trabalhadores. Grandes corporações, como Disney e KPMG, passaram a exigir mais dias presenciais e a monitorar o comparecimento.

“Antes, os patrões incentivavam fortemente os trabalhadores a retornar ao escritório oferecendo atrativos como alimentação gratuita e ioga”, diz Grace Lordan, professora associada de ciências comportamentais na London School of Economics. “Os funcionários simplesmente não foram – então os líderes começaram a trocar cenouras por porretes.”

Primavera e verão

O poder dos trabalhadores estava longe de ser completamente reduzido, no entanto, especialmente nos EUA.

Em uma cultura de mandatos, o ativismo dos funcionários continuou durante a primavera, principalmente com protestos dos funcionários corporativos da Amazon contra os planos de retorno ao escritório anunciados pela empresa.

Muitos trabalhadores também ainda se recusavam a seguir protocolos híbridos rigorosos – dados da Kastle Systems, medindo a entrada em edifícios de escritórios, mostram que a ocupação média do local de trabalho em 41.000 empresas nos EUA oscilou abaixo dos 50% ao longo de 2023.

No Reino Unido, o aumento da inflação e a crise do custo de vida significaram que mais trabalhadores estavam dispostos a pedir demissão e buscar novos empregos – se conseguissem. Esta foi uma diferença marcante em relação a períodos anteriores de crise financeira, em que os funcionários tendem a permanecer nas suas funções. “A crise do custo de vida incentivou as pessoas a pensar: ‘se meu chefe não está me dando um aumento salarial que corresponda à inflação, é hora de seguir em frente'”, diz Lordan.

Embora os funcionários continuassem encorajados a expressar sua insatisfação aos chefes, um mercado de trabalho em desaceleração significou que, em última análise, tinham muito menos influência em comparação com apenas um ano antes.

As demissões continuaram e as taxas de abandono retornaram aos níveis anteriores à pandemia. No verão, "a Grande Renúncia" foi declarada “acabada” pelos especialistas. “Grande parte do equilíbrio de poder é ditado pelo mercado de trabalho”, diz Lordan. “Quando é mais difícil sair e conseguir outro emprego, o poder está com o empregador.”

Outono e inverno

Em setembro, a repressão ao trabalho remoto ganhou força, a retórica de regresso ao escritório dos empregadores se intensificou e a assiduidade dos funcionários virou cada vez mais uma questão disciplinar. Até mesmo empresas sinônimos de trabalho remoto, como a Zoom, começaram a impor padrões de trabalho presencial.

“Houve um verdadeiro momento de retorno ao escritório no outono de 2023”, explica Hannah Dwyer, chefe de investigação e estratégia de dinâmica de trabalho para a região de EMEA na imobiliária comercial JLL, em Dublin. "Havia uma mentalidade de 'volta às aulas'."

À medida que os mandatos híbridos dos patrões se intensificaram, a busca por novos trabalhadores arrefeceu, e a tradicional onda de contratações outonais foi prejudicada por uma economia vacilante.

No Reino Unido, os dados do Office for National Statistics mostram que o número estimado de vagas disponíveis diminuiu em 257.000 entre agosto e outubro de 2023, em comparação com o ano anterior. Nos EUA, um pico de novos empregos em setembro foi acompanhado por uma queda repentina no crescimento em outubro.

Essa desaceleração no recrutamento enfraqueceu ainda mais o poder dos trabalhadores. Dados do Linkedin, vistos pela BBC, mostram que nos EUA as contratações caíram 13,4% ano a ano em outubro de 2023, com as contratações no Reino Unido não apenas reduzindo em 15,1% ano a ano, mas também diminuindo 7,2% abaixo do nível pré-pandemia.

Em consequência, o comportamento dos candidatos a emprego também mudou: o número médio de candidaturas por pessoa nos EUA e no Reino Unido aumentou mais de 21% durante o mesmo período.

Nela Richardson, economista-chefe da empresa de gestão de RH ADP, em Nova York, afirma que a nova dinâmica de oferta e procura significou menos oportunidades para os trabalhadores – e os candidatos precisam estar mais dispostos a conceder poder aos empregadores. “Isso faz com que a procura de emprego demore mais, haja menos funções totalmente remotas disponíveis e sejam necessárias compensações mais claras para os trabalhadores: seja a mudança para uma função híbrida, menos flexibilidade geral ou um aumento salarial menor do que o esperado.”

O resultado é que muitos trabalhadores ficaram frustrados – uma pesquisa da ADP de setembro feita com 2.500 trabalhadores dos EUA mostra que o engajamento sofreu um impacto significativo ao longo de 2023. "Estamos vendo pessoas menos motivadas e empenhadas do que no ano passado, quando os trabalhadores tinham mais poder durante a crise de contratações", diz Richardson. "Grande parte disso vem da desaceleração no crescimento salarial e das oportunidades de trabalho flexível."

Como ficam os trabalhadores

À medida que avançamos para 2024, os empregadores detêm mais poder do que em qualquer momento desde a covid-19. No entanto, isto não significa que o pêndulo tenha voltado totalmente à posição pré-pandemia.

A flexibilidade, por exemplo, tornou-se arraigada em muitos empregos. As expectativas dos funcionários estão muito mais altas do que no início de 2020, diz Richardson. “Dois dias por semana trabalhando em casa já teriam sido vistos como um privilégio, em vez do modelo de negócios padrão em escala. A maioria das empresas está adicionando flexibilidade, mesmo que sejam mais voltadas para o escritório.”

Uma pequena parte da força de trabalho pode continuar a ter grande influência sobre os seus empregadores. Isto provavelmente ocorrerá nos setores de crescimento mais procurados, como IA.

A destituição do CEO da OpenAI, Sam Altman, pelo conselho de administração da empresa em novembro, por exemplo, levou funcionários a ameaçarem demissões em massa, e menos de uma semana depois, ele estava de volta ao cargo. “Esse é o tipo de cenário em que os funcionários ainda têm poder”, diz Lordan, “onde estão na vanguarda de determinados setores e possuem competências que são difíceis de substituir”.

Mas, para a maioria dos trabalhadores, haverá menos oportunidades de mudar de emprego. Como resultado, terão provavelmente menos influência quando se trata de negociar salários e autonomia – as duas marcas da crise de contratação, quando as empresas disputavam por talentos.

Este provavelmente continuará a ser o caminho até ao próximo ciclo de crescimento econômico, diz Lordan. “Existem duas maneiras de ter maior poder como trabalhador: um mercado de trabalho dinâmico ou ser capaz de convencer a sua empresa de que você é um funcionário único; poucos conseguem a última opção. Como vimos com a Grande Renúncia, um bom mercado de trabalho cria a sensação de que falta talento, conferindo poder ao funcionário."