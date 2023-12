Mulher encontra seis baratas em quarto e hotel nega reembolso

Uma hóspede compartilhou pelas redes sociais as respostas de um funcionário após a cliente encontrar seis baratas no quarto de um hotel. A postagem foi publicada na segunda-feira (18/12) e já atingiu mais de 250 mil visualizações. No vídeo, é possível ouvir o momento em que ela exige o valor pago, mas os responsáveis pelo hotel negam a devolução.

De acordo com o jornal The New York Times, a mulher estaria junto com o marido no hotel Koala Tree Motel, em Port Macquarie, na Austrália, quando avistaram baratas grandes pelo quarto.



A mulher fez a reclamação via telefone, mas foi até a recepção para reforçar o pedido da presença de algum responsável do hotel no quarto. Por meio do vídeo, um funcionário responde: “Não colocamos baratas lá, o quarto não estava sujo”, responde. Além disso, ele sugere que a mulher procure o Conselho de Port Macquarie-Hastings.

A cliente segue explicando que “Uma, talvez duas (baratas), eu posso entender, mas seis, isso não é normal”, disse.



O funcionário novamente rebate. “Vou reembolsar apenas o valor de um upgrade do quarto.” Ao ser questionado o motivo de não devolver o valor todo, ele rebate. “Porque não estou com vontade.”

Ao final, a mulher rebate a situação, afirmando que levaria para autoridades. "Vou levar isso para a ouvidoria de saúde. Estarei analisando os tribunais e tudo mais em relação ao restante desse dinheiro", disse.