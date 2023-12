Ganho de peso no Natal deve ser motivo de preocupação? - (crédito: Getty) Duane Mellor - The Conversation*

As festas de fim de ano são normalmente marcadas pelos excessos — comemos e bebemos além da conta.

Não é surpresa, portanto, que a maioria das pessoas espere ganhar alguns quilos no Natal.

Muitas pesquisas indicam que as pessoas podem ganhar peso durante o período festivo.

Mas saber se esse ganho é apenas temporário ou não depende de muitos fatores.

É importante observar que nosso peso corporal varia bastante de um dia para o outro.

Um estudo feito em três países europeus indicou que adultos tendem a estar 0,35% mais pesados em uma segunda-feira do que na sexta-feira anterior.

Isso pode acontecer pelo fato de as pessoas comerem de forma diferente nos finais de semana.

Ou pode se referir a flutuações naturais no nosso peso — um estudo concluiu que o peso pode variar em média 1 kg num único dia graças aos níveis de atividade, retenção de líquidos e ingestão de alimentos.

Mas quando se trata do período natalino, o ganho de peso tende a oscilar mais. Um estudo mostrou que, no Natal, as pessoas viram o seu peso aumentar em média 1,35% (cerca de 1,2kg).

Uma pesquisa da Austrália também mostra que adultos ganham cerca de 0,65% do peso corporal durante o período do Natal (que acontece durante o verão, como no Brasil).

Isso é particularmente interessante, pois o estudo descobriu que os participantes tendiam a pesar 0,23% menos no verão em comparação com o inverno.

Em outras palavras, o ganho de peso no Natal pode se dever apenas ao excesso de comida.

Mas será que esses quilos a mais estão ligados ao aumento da gordura corporal? Ou se devem ao inchaço, à retenção de líquidos e à maior quantidade de comida no estômago?

Contagem de calorias

Há poucas pesquisas rigorosas sobre o quanto as pessoas comem no dia de Natal.

Mas se olharmos para o Dia de Ação de Graças nos EUA — um feriado igualmente caracterizado pela indulgência e comilança — a pesquisa mostra que as pessoas comem cerca de 3.960 calorias só no jantar de Ação de Graças.

Isso se traduz em um aumento de peso de aproximadamente 0,5 kg no final do período de Ação de Graças.

A refeição representa quase o dobro das necessidades calóricas diárias médias recomendadas para uma mulher adulta e quase 50% a mais que a recomendação para um homem adulto.

Mas exceder a quantidade de calorias que precisamos não significa que iremos necessariamente ganhar peso.

Por muitos anos, acreditou-se que consumir 3.500 calorias adicionais ou mais durante uma semana resultaria em ganho de peso de 0,5 kg.

Mas pesquisas agora indicam que isso pode não ser necessariamente verdade para todos.

Muitos fatores podem afetar a facilidade com que uma pessoa ganha peso — incluindo quantas calorias adicionais por semana são necessárias para isso.

Por exemplo, parece que, em geral, homens ganham peso com menos facilidade do que mulheres, devido a diferenças na composição corporal e onde a gordura tende a ser armazenada.

Outros fatores — incluindo o tamanho e o peso corporal, bem como a quantidade de músculos, a idade e o nível de atividade física — também podem afetar a facilidade com que você ganha peso.

Além disso, seus genes e algumas condições de saúde (como hipotiroidismo) podem influenciar a facilidade de ganhar peso.

Portanto, é possível que, mesmo que pessoas diferentes comam o mesmo número de calorias extras no Natal, uma pessoa ganhe mais peso do que a outra.

Outra consideração é que muitos de nós comemos calorias adicionais em mais de um dia durante o período festivo.

Para alguns de nós, a indulgência do feriado começa no início de dezembro ou mesmo no final de novembro.

Isso aumenta a probabilidade de você ganhar peso durante essa época do ano.

Mas digamos que você só vai se dar ao luxo no dia de Natal.

É improvável que você consiga comer tanto em um único dia que leve a um ganho de peso significativo.

Isso se deve em parte à forma como o nosso metabolismo funciona — ele se equilibra ao longo de vários dias.

Ainda assim, como resultado, você pode sentir aquele único dia em que comeu demais por alguns dias — o que significa que você se sente "mais pesado", mesmo que não tenha realmente ganhado peso.

Além disso, se você ganhar um pouco de peso, quando voltar à rotina normal, seu peso corporal também voltará ao normal.

Mesmo que você ganhe peso no Natal, pesquisas indicam que esse peso também pode ser perdido após as festas, quando seu estilo de vida voltar ao normal.

Dicas sobre como comer nas festas

Mas se você quiser ficar atento à comida durante o período de festas, como nutricionista, estas são as minhas sugestões:

Esteja atento. Sua diversão no período de festas não depende de quanto você come — você pode estar presente no momento e aproveitá-lo comendo com moderação. Tente prestar atenção ao quanto você está colocando no prato — não coma sem pensar.

Coma muitos vegetais, saladas e frutas. Encare as comidas ricas em calorias como guloseimas — e não como o evento principal das refeições.

Tente fazer um pouco de exercício. Uma caminhada no Natal ou dias seguintes com família ou amigos pode ajudar a compensar algumas calorias e também ajudar na digestão e no inchaço.

Se você ainda acha que exagerou no Natal, não recomendo que se apresse em fazer grandes resoluções de Ano Novo.

Em vez disso, vale a pena pensar em fazer pequenas mudanças que sejam fáceis de seguir na sua dieta e nos seus níveis de atividade física.

*Duane Mellor coordena o Departamento de Nutrição e Medicina Baseada em Evidências (MBE) da Aston Medical School, na Aston University, na Inglaterra.

**Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original, em inglês.