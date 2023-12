'Êxodo da pobreza': milhares de imigrantes se juntam à nova marcha para entrar nos EUA

Thomas Mackintosh - BBC News

Uma extensa caravana de migrantes da América Central e do Sul partiu do México em direção à fronteira dos Estados Unidos.

Até 8 mil pessoas de todas as idades, principalmente da Venezuela, Cuba e México, fazem parte da procissão - eles levam uma faixa na qual está escrito "Êxodo da Pobreza".

O movimento acontece dias antes da chegada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à Cidade do México — ele quer chegar a novos acordos para controlar a migração.

O número de pessoas detidas na fronteira dos EUA com o México ultrapassou 2 milhões tanto nos anos fiscais de 2022 como de 2023.

Só em setembro deste ano, foram mais de 200 mil migrantes, segundo o governo americano.

A caravana da véspera de Natal partiu da cidade de Tapachula, no sul do México, perto da fronteira sul do país com a Guatemala.

Um migrante hondurenho que se juntou à procissão disse estar fugindo de uma gangue criminosa que ameaçava matá-lo.

"Fiquei com medo, então decidi vir para o México na esperança de poder ir para os EUA", afirmou José Santos à agência de notícias Reuters.

Na sexta-feira (22/12), o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse querer colaborar novamente com os EUA para resolver as preocupações sobre a migração.

O líder mexicano deve se reunir com o secretário de Estado dos EUA nesta quarta-feira (27/12).

A Casa Branca disse, em um comunicado, que Blinken discutiria a "migração irregular sem precedentes" na região e identificaria formas de os dois países "enfrentarem os desafios de segurança fronteiriça".