Um menino de 6 anos foi parar em outro estado após a companhia aérea embarcá-lo em um voo errado. Casper deveria pegar um avião para Flórida, nos Estados Unidos, mas foi encaminhado para a Pensilvânia. As malas da crianças, no entanto, foram enviadas para o lugar certo.

A avó do menino, Maria Ramos, ficou responsável por buscá-lo no aeroporto e teve que dirigir por 260km por causa do erro da companhia aérea.

A família de Casper exigiu que a empresa Spirit Airlines explique o que aconteceu e que forneça uma reparação pelo transtorno. "Quero que me liguem. Como isso aconteceu? Eles o tiraram do avião? A comissária de bordo — depois que a mãe lhe entregou a papelada —, ela o deixou ir sozinho? Ele pulou sozinho no avião errado?", afirmou Maria, em declaração à emissora WINK-TV.



A companhia aérea pediu desculpas à família, se ofereceu para pagar o combustível que a avó teve que utilizar para buscar o neto em outro estado norte-americano e ressaltou que vai investigar o caso. A Spirit Airlines também disse que "leva a sério a segurança e a responsabilidade de transportar todos os nossos hóspedes e está conduzindo uma investigação interna".